Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη φιέστα του ΟΦΗ στο Ηράκλειο!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Οι «ήρωες» του Πανθεσσαλικού με ανοιχτό λεωφορείο αναμένεται να πανηγυρίσουν μαζί με τους φιλάθλους της πόλης διασχίζοντας κεντρικές αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου.
Οι τελευταίες λεπτομέρειες για την αποψινή μεγάλη γιορτή για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Ηράκλειο, οριστικοποιούνται σήμερα το πρωί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αποψινή γιορτή θα θυμίζει αντίστοιχες φιέστες που διοργανώνουν οι μεγάλοι ελληνικοί αλλά και ευρωπαϊκοί σύλλογοι!

Όπως έγραψε το Cretalive,https://www.cretalive.gr/ ο ΟΦΗ το απόγευμα «υποδέχεται» το κύπελλο Ελλάδας στο Ηράκλειο και καλεί τους φίλους της ομάδας και όλο το Ηράκλειο να ρίξει τα τείχη της πόλης και να υποδεχθεί τους θριαμβευτές του Βόλου.

Tο απόγευμα η μεγάλη φιέστα του ΟΦΗ στο Ηράκλειο – Οι λεπτομέρειες της διαδρομής
Με σχετικό έγγραφο προς την Αστυνομία, η ΟΦΗ ζητά τη συνδρομή των αρχών για τη διοργάνωση της «διαδρομής του θριάμβου» στην πόλη του Ηρακλείου.

Επιθυμία του ΟΦΗ είναι η πομπή να ξεκινήσει περίπου στις 18:00 από το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» και, μέσω της παραλιακής, να ακολουθήσει διαδρομή από τις οδούς Γιαμαλάκη και Αγίου Μηνά, να περάσει από την πλατεία Κορνάρου, την Καινούργια Πόρτα, τις οδούς Έβανς, Χαριλάου Τρικούπη και Δημοκρατίας, καθώς και από την πλατεία Ελευθερίας.

Στη συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί μέσω του πεζόδρομου της Δικαιοσύνης, θα περάσει από τα Λιοντάρια και την 25ης Αυγούστου (κατά πληροφορίες θα υπάρχει και η δημοτική φιλαρμονική όταν οι θριαμβευτές φτάσουν Λότζια), θα κατευθυνθεί εκ νέου προς την παραλιακή και την πλατεία 18 Άγγλων, όπου προβλέπεται στάση για φωτογράφιση.

Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί με επιστροφή στο γήπεδο μέσω της παραλιακής.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

