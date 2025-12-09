ΜΟΥΣΙΚΗ

Νέο Τραγούδι : Μάνος Πυροβολάκης – “Στης Γραμβούσας τ’ ακρωτήρι”.

Μάνος Πυροβολάκης

“Στης Γραμβούσας τ’ ακρωτήρι”

Οι δυο μουσικές αγάπες του Μάνου Πυροβολάκη, το Κρητικό τραγούδι και η ροκ μουσική αποτυπώνονται στην διασκευή του στο τραγούδι του Κώστα Μουντάκη, “Στης Γραμβούσας τ’ ακρωτήρι”, ένα πολύ γνωστό και αγαπητό τραγούδι της Κρητικής παράδοσης.

Το τραγούδι αναφέρεται σε έναν σπουδαίο συνθέτη της Κρητικής παράδοσης τον ψαρά στο επάγγελμα Νικολή Τζέγκα, που χωρίς να παίζει κάποιο όργανο, άφησε πολλούς σημαντικούς σκοπούς της Κρητικής μουσικής που παίζονται μέχρι σήμερα.

Ο Πυροβολάκης πραγματώνει με εντυπωσιακό τρόπο την συνύπαρξη της ροκ ενορχήστρωσης με την κρητική λύρα και το λαούτο και μετατρέπει το τραγούδι σε μια εκρηκτική καταιγίδα, ειδικά στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού που ο Πυροβολάκης προσθέτει πρωτότυπη μουσική.

Ένα σόλο για την βιολόλυρα που σμίγει με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της λύρας του Μουντάκη και την πάλη του Τζέγκα με τα κύματα. Το χορωδιακό τραγούδι των Σειρήνων στο τέλος σηματοδοτεί και το τέλος της ιστορίας του τραγουδιού, με τον πνιγμό του καπετάν Νικολή Τζέγκα.

Αυτή η συνύπαρξη Κρητικής παράδοσης και σύγχρονου ηλεκτρικού ήχου απασχολεί καιρό τον Μάνο Πυροβολάκη και σύντομα θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο ένα νέο project album με τίτλο “Κρητικό ηλεκτρικό τραγούδι”, που θα περιλαμβάνει νεωτερικές προσεγγίσεις σε παραδοσιακά κρητικά τραγούδια.

Μουσική : Κώστας Μουντάκης – Μάνος Πυροβολάκης
Στίχοι : Κώστας Μουντάκης
Διασκευή : Μάνος Πυροβολάκης

Παίζουν
Ηλεκτρικες κιθάρες : Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου
Ακουστική κιθάρα : Aπόστολος Βαλαρούτσος
Μπάσσο : Kώστας Γιαννίρης

Drums : Θάνος Μιχαηλίδης – Αντώνης Βλάσης
Κρητικό λαούτο : Βαγγέλης Μαμαλάκης
Λύρα : Mάνος Πυροβολάκης

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο studio Odeon με ηχολήπτη τον Ηλία Λάκκα

Φωνητικά : Ευγενία Βουτσινά , Χριστίνα Κάιζερ , Αγγελική Κεκέλου , Στέλλα Σαπουνάκη
Ενορχήστρωση : Μάνος Πυροβολάκης – Κώστας Γιανίρης
Παραγωγή: Μάνος Πυροβολάκης

Σκηνοθεσία και μοντάζ στο video clip – φωτογραφία: Γιώργος Γερανιός

