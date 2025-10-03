Νέο τραγούδι ΄΄Του Προδομένου το φιλί΄΄από τον Βασίλη Σκουλάς και τον Γιάννη Κορίζη

«ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΦΙΛΙ » Ερμηνεία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΖΗΣ

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤO OGDOO MUSIC GROUP

“ΤΟΥ ΠΡΟΔΩΜΕΝΟΥ ΤΟ ΦΙΛΙ”

Ερμηνεία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΖΗΣ

Στίχοι- Μουσική: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΙΖΗΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΖΗΣ

Το single κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group

σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Ο Γιάννης και ο Δημήτρης Κορίζης, γράφουν στίχους και μουσική στο κομμάτι «Του προδομένου το φιλί», ένα τραγούδι που αγγίζει την καρδιά με νότες και λέξεις που παίζουν το δικό τους ρυθμό και πραγματώνοντας το έργο τους, όπως πάντα εκείνες ξέρουν: «σαν μικρό ακονισμένο μαχαίρι», καρφώνονται στην ψυχή χωρίς φειδώ.

Το ντουέτο του αγαπημένου Βασίλη Σκουλά, με τον πολυτάλαντο τραγουδοποιό Γιάννη Κορίζη, αποδίδει άψογα με την καταπληκτική του ερμηνεία το νόημα του τραγουδιού. Μια δισκογραφική σύμπραξη δύο καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές που γεννά ένα μοναδικό δημιούργημα και μια ερμηνεία ικανή να μας ταξιδέψει αποτυπώνοντας μεστά και με πάθος τα συναισθήματα που προκαλούνται ακούγοντας το υπέροχο αυτό τραγούδι.

Σημείωμα καλλιτέχνη

“Πρόκειται για ένα τραγούδι με λόγια στα σύνορα πραγματικότητας και φαντασίας, με συναίσθημα και μελωδική φόρμα που ακουμπάει στα μονοπάτια της παραδοσιακής μουσικής.

Έρωτας και πάθος συνυπάρχουν σε ένα ουτοπικό περιβάλλον, σε μία δύσκολη εποχή ακραίας δυστοπίας.

Πιστοί στις απόψεις μας για “μοίρασμα” στην τέχνη, αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς, η συνεργασία μας με τον σπουδαίο ερμηνευτή κ. Βασίλη Σκουλά! Τον ευχαριστούμε για την κατανυκτική ερμηνεία και την ζεστασιά που εισπράξαμε!

Καλή ακρόαση και ελπίζουμε να το αγαπήσετε όσο εμείς.”

Γιάννης – Δημήτρης Κορίζης

You Tube Link: https://youtu.be/INJHWNEtMYM

Spotify: https://bit.ly/46x4Ihi

Apple/iTunes: https://apple.co/48dlaV7

Deezer: https://bit.ly/46N6wBE

Στίχοι «Του προδομένου το φιλί»

Μικρό μαχαίρι ακόνιζε,

τις νύχτες του Γενάρη,

και στο φεγγάρι το ‘δειχνε,

καθρέφτη από χρυσό.

Όμως εκείνο ζήλεψε,

κρύφτηκε να το πάρει,

αγκάλιασε δύο σύννεφα,

και μπήκε στον χορό.

Άστραψε τότε ο ουρανός,

γίνηκε χαλασιά.

Είσαι από έρωτα άμαθο,

και έχει διπλή κοψιά.

Του προδομένου το φιλί,

η αδειανή αγκαλιά.

Μίλαγε παραμίλαγε,

και σιγοτραγουδούσε,

ο άνεμος τα σκόρπισε,

σαν αυγινή δροσιά.

Τότε εκείνο δάκρυσε,

στο χέρι το κρατούσε,

πάνω στο χώμα άφησε,

υγρή πατημασιά.

Άστραψε τότε ο ουρανός,

γίνηκε χαλασιά.

Είσαι από έρωτα άμαθο

και έχει διπλή κοψιά.

Του προδομένου το φιλί,

η αδειανή αγκαλιά.

Credits:

Στίχοι: Δημήτρης Κορίζης & Γιάννης Κορίζης

Μουσική : Δημήτρης Κορίζης & Γιάννης Κορίζης

Ενορχήστρωση-Προγραμματισμός : Γιάννης Θάνος

Τύμπανα – κρουστά – κιθάρες: Γιάννης Θάνος

Μπάσο: Θέμης Βέλλος

Πιάνο – πλήκτρα (synth) – keyboards : Αντώνης Παλαιός

Κλαρίνο – Νέι : Αντώνης Καλιούρης

Ηχογράφηση – Μίξη – Mastering: Studio Ηχόμετρο – Γιάννης Θάνος

Ενορχηστρωτική επιμέλεια – Επιμέλεια μίξης: Γιάννης Κορίζης