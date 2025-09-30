Ο καταξιωμένος ερμηνευτής της Κρήτης Βασίλης Σκουλάς, μας ταξιδεύει με δύο νέα τραγούδια

«Δεν ζητώ» – «Ηλιοταξίδεψε» Ο Βασίλης Σκουλάς ερμηνεύει δύο νέα τραγούδια σε μουσική του Τάσου Ζαφειρίου

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤO OGDOO MUSIC GROUP

“Δεν ζητώ” – “Ηλιοταξίδεψε”

Ο Βασίλης Σκουλάς ερμηνεύει δύο νέα τραγούδια

σε μουσική του Τάσου Ζαφειρίου

Τα single κυκλοφορούν από το Ogdoo Music Group

σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής της Κρήτης Βασίλης Σκουλάς, μας ταξιδεύει με το άρμα του Ήλιου σε καινούριους μουσικούς τόπους, έχοντας παρακαταθήκη την παράδοση και τον άμεσο λόγο της. Ο Τάσος Ζαφειρίου, τραγουδοποιός – γνωστός από τη διασκευή του επτανησιακού αδέσποτου «Μενεξέδες και ζουμπούλια» και τις συνεργασίες του με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη (επίσης εξαιρετική η διασκευή του στο κομμάτι «Πατρίδα μου», με καθοδηγητή τον Μίκη Θεοδωράκη) – συνθέτει 2 ατμοσφαιρικές μπαλάντες με κινηματογραφική διάθεση και ενορχήστρωση, εμπνευσμένος από τη φωνή του Βασίλη Σκουλά.

Ο Φώτης Σώλος (επί σειρά ετών συνεργάτης του) στο κομμάτι «Ηλιοταξίδεψε», υμνεί στιχουργικά τον Ήλιο και τον Έρωτα μέσα από τις «μοναχικές» σκέψεις του ήρωά του, ενώ η Φρόσω Γιατρομανωλάκη στο κομμάτι «Δεν ζητώ», αναλύει τις αξίες της ζωής μέσα από καθημερινές εικόνες, με προφίλ κοινωνικού παρατηρητή και έντονο προβληματισμό.

Credits

«Δεν ζητώ»

Ερμηνεία: Βασίλης Σκουλάς

Μουσική: Τάσος Ζαφειρίου

Στίχοι: Φρόσω Γιατρομανωλάκη

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση παραγωγής: Τάσος Ζαφειρίου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Τύμπανα, κρουστά : Νίκος Χριστόπουλος

Κρουστά: Φίλιππος Λευκαδίτης

Μπάσο: Παρασκευάς Κίτσος

Πλήκτρα: Αστέρης Παπασταματάκης

Λύρα: Όθωνας Μπικάκης

Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηιορδάνου

Κιθάρες, μαντολίνο, μπαγλαμά, μπουζούκι, φωνητικά: Τάσος Ζαφειρίου

Οι ηχογραφήσεις και η μίξη έγιναν από τον Τάσο Ζαφειρίου (Red House Music Productions) και τον Γιάννη Νικολάου.

Η ηχογράφηση της φωνής από τον Μιχάλη Μαυράκη (Mavrakisound Studio Recordings).

Το mastering από τον Αντώνη Τζώρτζη (Exceptional Mastering).

Στίχοι «Δεν ζητώ»

Της ζωής το στενό μονοπάτι με αγκάθια το βρήκα φραγμένο

και δεν είχα ελπίδα να φθάσει μια φορά της αγάπης το τρένο.

Με απορία κοιτάζω διαβάτες να περνούν με το γέλιο στα χείλη

και να λέω με πίκρα μεγάλη, « Η χαρά με τον πόνο δεν σμίγει ».

Σαν κοιτώ τη ζωή δίχως μέτρο της ψυχής τη γαλήνη ζητώ

δεν με νοιάζει αν λιάζει, κι αν βρέχει, θέλω ελεύθερος μόνο να ζω.

Οι μεγάλες χαρές δεν μετράνε, σβήνουν μαζί με τα πάθη.

οι δικές μου αξίες φωλιάζουν στην ψυχή και στου νου μου τα βάθη.

Σαν κοιτώ τη ζωή δίχως μέτρο της ψυχής τη γαλήνη ζητώ

δεν με νοιάζει αν λιάζει, κι αν βρέχει, θέλω ελεύθερος μόνο να ζω.

You Tube Link: https://youtu.be/PdmQaxVfmAQ

Spotify: https://bit.ly/3VEO6Ov

iTunes/ Apple music: https://apple.co/4gOCpyq

Deezer: https://bit.ly/3Iq8C2l

CREDITS – «Ηλιοταξίδεψε»

Ερμηνεία: Βασίλης Σκουλάς

Μουσική: Τάσος Ζαφειρίου

Στίχοι: Φώτης Σώλος

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση παραγωγής: Τάσος Ζαφειρίου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Τύμπανα, κρουστά : Νίκος Χριστόπουλος

Κρουστά: Φίλιππος Λευκαδίτης

Μπάσο: Παρασκευάς Κίτσος

Πλήκτρα: Αστέρης Παπασταματάκης

Λύρα: Όθωνας Μπικάκης

Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηιορδάνου

Κιθάρες, μαντολίνο, μπαγλαμά, μπουζούκι, φωνητικά: Τάσος Ζαφειρίου

Οι ηχογραφήσεις και η μίξη έγιναν από τον Τάσο Ζαφειρίου (Red House Music Productions) και τον Γιάννη Νικολάου.

Η ηχογράφηση της φωνής από τον Μιχάλη Μαυράκη (Mavrakisound Studio Recordings).

Το mastering από τον Αντώνη Τζώρτζη (Exceptional Mastering).

Στίχοι «Ηλιοταξίδεψε»

Πως να σε ζωγραφίσω, δεν έχω χρώματα,

Ήλιε μου όταν βγαίνεις τα ξημερώματα.

Με το χρυσό σου άρμα ηλιοταξίδεψε,

στη σκοτεινή καρδιά μου ηλιοβασίλεψε.

Πως να στο περιγράψω, φτωχά τα λόγια μου,

το φως σου πως σκορπάει τη στεναχώρια μου.

Με το χρυσό σου άρμα ηλιοταξίδεψε,

στη σκοτεινή καρδιά μου ηλιοβασίλεψε.

Τα μάτια σου στον ήλιο φαντάζουν ψεύτικα,

χρυσάφι τα μαλλιά σου κι εγώ μπερδεύτηκα.

Με το χρυσό σου άρμα ηλιοταξίδεψε,

στη σκοτεινή καρδιά μου ηλιοβασίλεψε.

You Tube Link: https://youtu.be/Mqz9EPCCNe8

Spotify: https://bit.ly/4mFNJOE

iTunes/ Apple music: https://apple.co/4gO73Ic

Deezer: https://bit.ly/3VJEPoh