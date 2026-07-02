Νέος ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Μυλοποτάμου

ΟΔήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει τον νέο ορισμό των Αντιδημάρχων, με απόφαση του Δημάρχου Γεωργίου Κλάδου, για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, από 1 Ιουλίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2028.

Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Παιδείας ορίζεται η Άννα Ρασούλη του Γεωργίου, με αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τα θέματα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.

Ως Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο Ιωσήφ Βουκάλης του Εμμανουήλ, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, θέματα πολιτικής προστασίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, χωροταξίας, διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταστημάτων, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

Ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού ορίζεται ο Ζαχαρίας Λαδιανός του Ιωάννη, με ευθύνη στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, του πολιτισμού, της μουσικής παιδείας, του τουρισμού και του αθλητισμού.

Ως Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Πολίτη ορίζεται ο Αστρινός Νύκταρης του Ανδρέα, με αρμοδιότητες που αφορούν τον δημοτικό φωτισμό, τις πλατείες, τα πάρκα, τις παιδικές χαρές και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Παράλληλα, αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου, σε θέματα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, κοιμητηρίων, παρακολούθησης έργων, δημοτικού εξοπλισμού και συνεργασίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Ως Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών ορίζεται ο Εμμανουήλ Καλυβιανάκης του Γεωργίου, με ευθύνη για την καθαριότητα, τα κοιμητήρια, τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, την παρακολούθηση έργων και εργασιών, καθώς και τη συνεργασία με τις Κοινότητες των συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων. Επιπλέον, θα επικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στα ζητήματα που αφορούν τις περιοχές ευθύνης του.

Ως άμισθος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ορίζεται ο Ελευθέριος Βαρδιάμπασης του Νικολάου, με αρμοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, την εποπτεία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και τον σχεδιασμό νέων συστημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Ως άμισθος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού για τον Πρωτογενή Τομέα ορίζεται ο Φανούριος Χνάρης του Ελευθερίου, με αντικείμενο τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και αλιείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, καθήκοντα αναπλήρωσης θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Άννα Ρασούλη του Γεωργίου.