Νίκος Αντωνακάκης : Το πάρτι των εκατομμυρίων ευρώ προς τους ΜΕΓΑΛΟεργολάβους για αποζημιώσεις δεν έχει τελειωμό.

Τη βλάβη στους πολίτες από την ξηρασία στη Μεσσαρά, λόγω υπαίτιων καθυστερήσεων του Δημοσίου στη δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ, ποιος θα τις αποζημιώσει;

Το πάρτι δεν έχει τέλος!!!

Συνεχίζεται ξέφρενο, μετά τα 144 εκ. ευρώ που θα πληρώσουμε, μέχρι τώρα, στους ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ του Β.Ο.Α.Κ..

Όπως φαίνεται και στις Αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», μόνο σε μία μέρα και συγκεκριμένα τη 10η Οκτωβρίου 2025 εγκρίθηκαν, συνολικά περίπου 24 εκ. ευρώ, στους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων σε άλλες περιοχές της Χώρας, για αποζημιώσεις λόγω ευθύνης του Δημοσίου. Και είναι μόνο οι αποζημιώσεις που αφορούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 (!!!).

Δε χρειάζεται μεγάλη φαντασία να ανατρέξουμε σε παλιότερες αναρτήσεις στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για να ανακαλύψουμε κι άλλες πληρωμές στους ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ για λάθη και παραλείψεις του Δημοσίου…..

Και βεβαίως, να αποζημιωθεί όποιος υφίσταται βλάβη, αλλά γιατί τόσες καθυστερήσεις και παραλείψεις παντού, ρε παιδιά;

Πάντως, φαίνεται ότι τελικά, μόνο τα 13 εκ. ευρώ που έχουν ήδη εκτιμηθεί για την πληρωμή των απαλλοτριώσεων στο Φράγμα Πλατύ και θα ξεδιψούσε τη Μεσσαρά έλειπαν από τα Υπουργεία…, τα οποία και αναμένουμε, για να μην γίνει η λειψυδρία μόνιμος σύντροφος των κατοίκων.

Ετσι, για να έχει και μία ανταπόδοση η Κοινωνία, που μονίμως πληρώνει το λογαριασμό. Γιατί εντέλει τη βλάβη στους πολίτες και την επισιτιστική κρίση από την ξηρασία στη Μεσαρά αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη θα την αποζημιώσει κανείς ;