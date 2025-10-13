Με επιτυχία ο 1ος Δρόμος Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη στο Ηράκλειο

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Οι αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη δεν σταματούν. Το μήνυμα του Γρηγόρη Λαμπράκη από εκείνη τη δραματική άνοιξη του 1963 είναι επίκαιρο. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ζει.»

Παρουσία της συζύγου του αγωνιστή της Δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμπράκη, Μαρίας και του γιού του, Γρηγόρη, πραγματοποιήθηκε ο 1ος Δρόμος Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Κυριακής 12/10.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε στο Ηράκλειο την Μαρία Λαμπράκη και μαζί έδωσαν το σύνθημα της έναρξης του αγώνα, τονίζοντας σε δήλωσή του: «Την πόλη πρέπει να την κάνουμε να περπατιέται πολύ περισσότερο, αυτή όμως είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία με τον πρώτο δρόμο του Γρηγόρη Λαμπράκη.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι και παραμένει ένα σύμβολο ανθρώπου που ξεχώρισε για το κοινό καλό. Επιστήμονας, πολιτικός, ειρηνιστής, αθλητής. Ο πρώτος ειρηνιστής μαραθωνοδρόμος και πιο πολύ με αυτή την ιδιότητα τον θυμόμαστε και σήμερα. Όμως είναι μια καλή ευκαιρία, συνδυάζοντας την ευεξία που μας δημιουργεί το τρέξιμο και το περπάτημα στην πόλη, να κρατήσουμε και τον πολιτικό του συμβολισμό.

Να πούμε ότι οι αγώνες αυτοί, οι αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη δεν σταματούν. Το μήνυμα του Γρηγόρη Λαμπράκη από εκείνη τη δραματική άνοιξη του 1963 είναι επίκαιρο. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ζει!»

Στην εκδήλωση τιμής και μνήμης, η οποία δεν είχε ανταγωνιστικό χαρακτήρα, συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι δρομείς. Ενδεικτικά βραβεύθηκαν οι τρεις πρώτοι άνδρες και γυναίκες στην γενική κατάταξη και τα πρώτα αγόρια και κορίτσια Δημοτικών Σχολείων.

Στα αξιοσημείωτα ήταν η 6η θέση του 10 χρόνου αθλητή του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος, Άγγελου Ζαχαριάδη και της Αθηνάς Σούφη, 2η γενικής γυναικών και 1η στα Δημοτικά Σχολεία.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο Βουλευτής Ηρακλείου Μανόλης Συντιχάκης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Τσαπάκης, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, Νίκος Γιαλιτάκης και Τάσος Τσατσάκης.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης & το ίδρυμα Γρηγόρης Λαμπράκης, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρεια Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν για την τεχνική υποστήριξη τη ΕΟΣΛΜΑ-Υ (Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υπεραπόστασης), για την υγειονομική κάλυψη την ομάδα διάσωσης Φίλιος Ζεύς, για την υποστήριξη την ομάδα εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης Ίκαρος, για την άψογη κάλυψη της διαδρομής το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου και την Δημοτική Αστυνομία και για την προβολή των εκδηλώσεων τον «Τρεχαλητό» και συγκεκριμένα τον Ευάγγελο Σούφη.

Τα αποτελέσματα:

Γενικής ανδρών

1. Βλάχος Νικόλαος

2. Παπακανδεράκης Γρηγόριος

3. Δασκαλάκης Ανδρέας

Γενικής γυναικών

1. Τούντα Βασιλική

2. Κόλετ Σαμπρίνα

3. Κυριακάκη Δέσποινα

Δημοτικών σχολείων, Αγόρια

1. Ζαχαριάδης Άγγελος

2. Μπραγουδάκης Ιωάννης

3. Περβολαράκης Στέλιος

Δημοτικών σχολείων, Κορίτσια

1. Σούφη Αθηνά

2. Παντελοπούλου Μυρσίνη

3. Βερνάδου Δανάη

Ο 1ος Δρόμος Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη περιλάμβανε τρέξιμο και περπάτημα στην πόλη του Ηρακλείου σε απόσταση 2,6 χιλιομέτρων. Η αφετηρία δόθηκε από την Πλατεία Ελευθερίας και συνεχίστηκε από τις οδούς Αβέρωφ, Έβανς, Πύλη Ιησού, Λ. Πλαστήρα, Χανιόπορτα, Λ. Καλοκαιρινού, Ίδης και Λ. Δικαιοσύνης, για να καταλήξει για τον τερματισμό στην πλατεία Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και έκθεση φωτογραφίας στην μνήμη του Γρήγορη Λαμπράκη, στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν τους χορηγούς για την στήριξη σε όλες τις διοργανώσεις: DOLE, New Ballance, HELL, Λίγο κρασί λίγο θάλασσα, Delly’s Casual, Αποστάγματα Ζωγραφάκη, Μινωικές Γραμμές, Piaggio Μωραίτης, Τεχνικό Γραφείο Λαμπράκης, Οινοποιίες Silva, Χαραλαμπάκη, Διαμαντάκη, Νερό Σελινάρι, νερό Ρούβας, Βότομος, Βιβλιοπωλείο Ανθολόγιο Παντελή Καμπαξή, καταστήματα Ομηρόλης.