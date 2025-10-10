Συνεχίζονται οι επαφές του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με Συλλόγους και Φορείς της πόλης

Στη Λότζια η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων “Επίδρασις”, η Εθελοντική Ομάδα Αλληλεγγύης «Αποστολή Αγάπης» και η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις με φορείς της πόλης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε στη Λότζια την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων “Επίδρασις”, την Εθελοντική Ομάδα Αλληλεγγύης «Αποστολή Αγάπης» και την Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου.

Ειδικότερα:

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων “Επίδρασις” Δημήτρη Στειακάκη, την Αντιπρόεδρο Έφη Πασπαλάκη, και το μέλος Γιώργο Κηπαράκη, συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης και Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλης Χαιρέτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης την οποία απασχόλησε η πολυεπίπεδη προσφορά της Ομάδας που είναι επικεντρωμένη στους τομείς της αστικής διάσωσης και των Πρώτων Βοηθειών, διατυπώθηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση να συνεχιστεί η παραγωγική συνεργασία με κάθε δυνατό τρόπο.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε επίσης για το Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που εδρεύει στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση του νευραλγικού αυτού τομέα.

Την Εθελοντική Ομάδα Αλληλεγγύης «Αποστολή Αγάπης» εκπροσώπησαν η Πρόεδρος της Ροδάνθη Διαλυνά, η Αντιπρόεδρος Νίκη Κυπριωτάκη και η Γραμματέας Άννα Μαματζάκη.

Στην συνάντηση της Ομάδας με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, συμμετείχαν επίσης η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης. Όπως αναφέρθηκε, η Αποστολή Αγάπης που μετρά 5 χρόνια προσφοράς και αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων δράσεων, στηρίζει ενεργά οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη με την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Τέλος, στην συνάντηση με την Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο Παναγιώτη Πρινιωτάκη, την Αντιπρόεδρο Μαρία Καργιωτάκη, το Γραμματέα Μιχάλη Καλογεράκη και την Ταμία Μαρίνα Σαριδάκη, συζητήθηκαν οι στόχοι της Ένωσης μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε για το στόχο της Δημοτικής Αρχής να υποστηρίζει το νεανικό δυναμικό της πόλης και εξέφρασε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει τις πρωτοβουλίες της Ένωσης με κάθε διαθέσιμο τρόπο.