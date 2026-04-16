Στο νοσοκομείο για φιλοξενία δύο μικρά παιδιά μετά τον ξυλοδαρμό της μητέρας τους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο 30χρονος πατέρας τους ξυλοκόπησε τη μητέρα η οποία νοσηλεύεται στο ΠαΓΝΗ.

Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου φιλοξενούνται προσωρινά δύο μικρά παιδιά που είδαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τον πατέρα τους να χτυπάει την ίδια τους τη μητέρα.

Τα παιδιά ηλικίας 2,5 και 1,5 έτους φιλοξενούνται σε δωμάτιο της Παιδιατρικής κλινικής και δέχονται την αγάπη και τη θαλπωρή από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Η 38χρονη μητέρα χτυπήθηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τον αρραβωνιαστικό της. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι δέχτηκε αρκετές μπουνιές στο πρόσωπο, το παραμορφώθηκε.

Αν και άσχημα χτυπημένη δεν ήθελε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κάτι που έγινε με εντολή εισαγγελέα.

Ο 30χρονος συνελήφθη και θα δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μητέρα φέρεται να επέστρεψε αργά το βράδυ στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες βράδυ σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

 

Φαράγγι Σαμαριάς: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν το μονοπάτι...

0
Απίθανο, αν όχι αδύνατο, θεωρείται το ενδεχόμενο να ανοίξει...

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης πρότυπο για τη...

0
Την τεχνογνωσία και το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας της Αγροδιατροφικής...
Φαράγγι Σαμαριάς: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν το μονοπάτι – Απίθανο να ανοίξει την 1η Μαΐου
ΠΚ team
