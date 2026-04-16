Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης πρότυπο για τη Θεσσαλία Συνάντηση με εκπροσώπους της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την τεχνογνωσία και το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης αναζήτησε αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, καθώς η αντίστοιχη Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία της μόλις πέρυσι και αναζητά συνεργασία με πρότυπα επιτυχημένης εφαρμογής του θεσμού, όπως αυτό της Κρήτης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η οργάνωση της Σύμπραξης, οι στρατηγικές προώθησης των ποιοτικών τοπικών προϊόντων και η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, τομέας στον οποίο η Κρήτη αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας Κρήτης για συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Θεσσαλίας τόνισαν πως η εμπειρία της Κρήτης αποτελεί πολύτιμο οδηγό για την ανάπτυξη της δικής τους στρατηγικής αγροδιατροφής.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Θεσσαλίας Γρηγόριος Γκουντόπουλος, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Σποράδων Αμαλία Γραββάνη και ο Διευθυντής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Θεσσαλίας Σωτήριος Ξύδης.

Από την Περιφέρεια Κρήτης μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης Ειρήνη Χουδετσανάκη.

Στο νοσοκομείο για φιλοξενία δύο μικρά παιδιά...

0
Ο 30χρονος πατέρας τους ξυλοκόπησε τη μητέρα η οποία...

Φαράγγι Σαμαριάς: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν το μονοπάτι...

0
Απίθανο, αν όχι αδύνατο, θεωρείται το ενδεχόμενο να ανοίξει...

Στο νοσοκομείο για φιλοξενία δύο μικρά παιδιά...

0
Ο 30χρονος πατέρας τους ξυλοκόπησε τη μητέρα η οποία...

Φαράγγι Σαμαριάς: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν το μονοπάτι...

0
Απίθανο, αν όχι αδύνατο, θεωρείται το ενδεχόμενο να ανοίξει...
Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου
Φαράγγι Σαμαριάς: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν το μονοπάτι – Απίθανο να ανοίξει την 1η Μαΐου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Στο νοσοκομείο για φιλοξενία δύο μικρά παιδιά μετά τον ξυλοδαρμό της μητέρας τους

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο 30χρονος πατέρας τους ξυλοκόπησε τη μητέρα η οποία...

Φαράγγι Σαμαριάς: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν το μονοπάτι – Απίθανο να ανοίξει την 1η Μαΐου

ΠΚ team ΠΚ team -
Απίθανο, αν όχι αδύνατο, θεωρείται το ενδεχόμενο να ανοίξει...

ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι προβλέψεις του ΙΟΒΕ για την πορεία της ελληνικής...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

