Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 17 Aπριλίου έως την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 συνοπτικά:

Σάββατο 18 Απριλίου 2026

«Μία η Άνοιξη» με την Πελαγία Μουρούζη και τον Σωτήρη Αλεξάκη. Μια βραδιά γεμάτη από μελωδίες ανοιξιάτικες θα πραγματοποιηθεί στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, στο ενετικό λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου.

Μία μουσική βραδιά με τίτλο «Μία η Άνοιξη» με την φωνή της Πελαγίας Μουρούζη και την κιθάρα του Σωτήρη Αλεξάκη και μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, με τζαζ ηχοχρώματα.

ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant. Ώρα 21:30. Υποστήριξη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Το χρονικό της Νάρνια: Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η ντουλάπα» του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας σε επιμέλεια και αφήγηση της Ευαγγελίας Ορφανουδάκη. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια! Διάρκεια: 90′.Ηλικίες: 3 – 103 ετών

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4. Ώρα έναρξης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-18-04-2026/

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Θέατρο – Prima Facie της Σούζι Μίλλερ

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου παρουσιάζει τον πολυβραβευμένο θεατρικό μονόλογο της Σούζι Μίλλερ, Prima Facie, με τη Λένα Παπαληγούρα σε σκηνοθεσία του Γιώργου Οικονόμου. Ο διάσημος μονόλογος μετά τα συνεχόμενα sold out στην Αθήνα έρχεται στο Ηράκλειο για δύο παραστάσεις παρουσιάζοντας την ιστορία της Tessa. Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη.

Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει. Πάντα τα καταφέρνει. Ξέρει καλά πως σε ένα ανδροκρατούμενο και βαθιά συντηρητικό σύστημα το «ποιον ξέρεις» και το «από που κατάγεσαι» είναι εξίσου σημαντικό με το «ποιος είσαι».

Δουλεύοντας σκληρά κάθε της υπόθεση έχει εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης. Και καθοδηγούμενη από την πίστη της στο νομικό πλαίσιο και στο δικαίωμα για δίκαιες δίκες, δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπά η Tessa περισσότερο από τη συγκίνηση που της χαρίζει το να αθωώνει πελάτες. Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά.

Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου. Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Η Tessa αμφισβητεί όλα όσα πίστευε, καθώς συνειδητοποιεί ότι οι νόμοι είναι φτιαγμένοι από άντρες. Και πως όλη η ηθική αντίληψη γύρω από τα όρια της σεξουαλικής κακοποίησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τις απόψεις της πατριαρχικής εξουσίας για αυτό το ζήτημα.

Συντελεστές

Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Σκηνογραφία: Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Τουρκογιώργη

Studio Φωτογράφιση: Τάσος Βρεττός

Φωτογραφίες ανάγνωσης: Ελίνα Γιουνανλή

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Επικοινωνία: Άρης Ασπρούλης

Ερμηνεύει: Λένα Παπαληγούρα

Μια παραγωγή της Trish Wadley Productions και του Πολιτιστικού Οργανισμού “Λυκόφως”

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο -αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/prima-facie-tis-souzi-miller-597

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: «Το Τραγούδι Των Ποιητών» με έργα των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη με την Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Ηρακλείου και τον Ιωάννη Ιδομενέως στο τραγούδι.

Η συναυλία που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄ Οδόν» το 2025 θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Απριλίου2026 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο www.youtube.com/c/HeraklionArtsCulture και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θέατρο – Prima Facie της Σούζι Μίλλερ

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Μικρές ιστορίες της πόλης: «Τουριστικές πρακτικές των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη του Ηρακλείου και στην ύπαιθρο». Για τις τουριστικές πρακτικές των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Ηράκλειο οι επόμενες «Μικρές Ιστορίες της Πόλης», από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Σπύρο Δημανόπουλο.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» – (2ος Όροφος). Ώρα έναρξης: 19:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/mikres-istories-tis-polis-22-04-2026/

Συνεχίζονται…

Ατομική έκθεση Γιούλης Γαροφαλάκη «Σιωπηλό βάρος»

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου φιλοξενεί στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου την ατομική έκθεση της Γιούλης Γαροφαλάκη με τίτλο «Σιωπηλό βάρος» με έργα ζωγραφικής, γλυπτά και φωτογραφίες από το 2000 μέχρι σήμερα. H Γιούλη Γαροφαλάκη φωτογραφίζει και ζωγραφίζει το βάρος που μας περιβάλλει και περνά συχνά απαρατήρητο.

Πώς συλλαμβάνεις το βάρος με ζωγραφικά μέσα; Πώς το βάρος γίνεται έργο τέχνης που διεγείρει τη σκέψη και κεντρίζει τη φαντασία; Φωτογραφίζοντας έναν βράχο από κοντινή απόσταση, η καλλιτέχνης μάς καλεί να κοιτάξουμε τη γη από ψηλά, όπως σε μια αεροφωτογραφία. Οι σχισμές του βράχου παραπέμπουν σε ποτάμια, οι εσοχές σε χαράδρες, οι προεξοχές σε βουνά. Μια αδιάφορη λεπτομέρεια, που κανείς δεν την παρατηρεί, περιέχει έναν ολόκληρο κόσμο.

Αναζητώντας εμμονικά την έννοια του βάρους μέσα από την εξερεύνηση της πέτρινης ύλης και των υλικών ζωγραφικής, η Γαροφαλάκη δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να φανταστούν νέες γεωγραφίες όπου μπορούν να ταξιδέψουν νοερά.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Πλατεία Λιονταριών. Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου- Δημοτική Πινακοθήκη. Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 6 – Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00 | Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/yiouli-garofalaki-siopilo-varos/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου.

Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.heraklionartgallery.gr

