Νότια Κρήτη στο επίκεντρο: Παπασταύρου για έρευνες υδρογονανθράκων – «Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενέργεια ενοχλεί»

Η Νότια Κρήτη και οι θαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενεργειακού ενδιαφέροντος, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, να δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την έκβαση του διαγωνισμού παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Η Νότια Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων, καθώς οι θαλάσσιες περιοχές της, μαζί με αυτές της Πελοποννήσου, προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγάλων πετρελαϊκών κολοσσών. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, εξέφρασε την πρώτη επίσημη αντίδραση της Ελλάδας στις πιθανές έρευνες υδρογονανθράκων της Τουρκίας, βάσει του τουρκολιβυκού μνημονίου, χαρακτηρίζοντας το «παράνομο».
Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί από απλό αποδέκτη φυσικού αερίου το 2019 σε στρατηγικό κόμβο μέσω του οποίου διοχετεύεται φυσικό αέριο προς τις ευρωπαϊκές χώρες. «Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενέργεια αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη χώρα μας, αλλά είναι φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις από όσους βλέπουν να αλλάζουν οι ισορροπίες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας και το πρόσφατο δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο το κοινοβούλιο της Λιβύης προτίθεται να εγκρίνει έρευνες της Τουρκίας για κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, σημείωσε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν προχωρήσει ο διεθνής διαγωνισμός για τα θαλάσσια οικόπεδα Νότια Κρήτη 1 και 2, καθώς και για δύο ακόμη περιοχές κάτω από την Πελοπόννησο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που εκκρεμούσε επί χρόνια, αλλά και η ίδρυση Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία των ενεργειακών υποδομών, όπως το FSRU και η Ρεβυθούσα, μέσω των οποίων διοχετεύεται αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία. Υπενθύμισε, επίσης, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει απορρίψει ρητά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν αντιδρά με λόγια, αλλά με πράξεις».
Τέλος, αναφερόμενος στο ενδιαφέρον της Chevron και άλλων πετρελαϊκών κολοσσών για τις έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος», υπογραμμίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι η εμπορική εκμεταλλευσιμότητα των κοιτασμάτων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.
