Σύλληψη διακινητή στη Γαύδο – Πώς διασώθηκαν οι 17 αλλοδαποί ανοιχτά του Κουφονησίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης, με δύο σημαντικά περιστατικά να καταγράφονται το τελευταίο 48ωρο. Μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 64 αλλοδαπών νότια της Γαύδου στις 21/08, συνελήφθη ένας 25χρονος υπήκοος Σουδάν. Παράλληλα, σήμερα τα ξημερώματα, εντοπίστηκε νέο σκάφος σε δυσχερή θέση 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουφονησίου Λασιθίου, με 17 αλλοδαπούς άνδρες.

Ο 25χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για παράβαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας και του Ποινικού Κώδικα, καθώς φέρεται να μετέφερε τους 64 επιβαίνοντες από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, η νέα επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα νοτιοανατολικά του Κουφονησίου κατέληξε στην ασφαλή περισυλλογή 17 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις του Λιμενικού:

Αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 64 αλλοδαπών νότια της Γαύδου την 21/08/25, ένας 25χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε έναντι χρηματικής αμοιβής από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 (Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια), του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 (Κώδικας Μετανάστευσης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 306 (Έκθεση) του Π.Κ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Καρπάθου, της Σητείας, της Ιεράπετρας και της Κάσου για την ύπαρξη σκάφους σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νοτιοανατολικά της νήσου Κουφονησίου Λασιθίου. Στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο περισυνέλεξε τους 17 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (άντρες) του σκάφους και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

