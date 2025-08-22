Κρήτη:Στήριξη στο όραμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας για τη νεολαία Συνάντηση του Πατριάρχη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Σε μία συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υποδέχθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρο Β’,

Στη συνάντηση μετείχε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Στο επίκεντρο της βρέθηκε το μεγάλο όραμα του Πατριάρχη για τη δημιουργία ενός έργου αφιερωμένου στη νεολαία, στην περιοχή της Ρογδιάς, με την Περιφέρεια να δηλώνει την αμέριστη στήριξή της.

Παραβρέθηκαν οι συνεργάτες του Πατριάρχη, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κουράκλης, Ταξίαρχος – Διευθυντής του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων ΓΕΕΘΑ, η Χριστίνα Ματσούκα, Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» Κορίνθου και η Ειδική Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Ήρα Βουτσαλά.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, εμφανώς συγκινημένος, επεσήμανε τη συμπλήρωση 40 ετών από το 1975, όταν αναχώρησε από την Κρήτη για την Οδησσό της Ουκρανίας, όπου υπηρέτησε για μία δεκαετία. Παράλληλα, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. Χαρακτήρισε τον Περιφερειάρχη «δικό μας άνθρωπο», θυμούμενος τους δεσμούς τους από τα νεανικά του χρόνια στις Αρχάνες.

Στις δηλώσεις του, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στο πολυσχιδές ποιμαντικό έργο στην Αφρική επισημαίνοντας τα πρόσφατα ταξίδια του σε Κονγκό και Ρουάντα με αποστολή την ειρήνη και την ελπίδα, καθώς και την επικείμενη αναχώρησή του για τη Μαδαγασκάρη, όπου θα παραδώσει τρία σχολεία και δύο νοσοκομεία για ορφανά παιδιά.

Το όραμα για την Κρήτη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο όραμά του να αφήσει το αποτύπωμά του στην Κρήτη, ένα όνειρο ζωής που, όπως είπε, βρίσκει την «Ιθάκη» του στα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται. Το κορυφαίο από αυτά είναι το έργο για τη νεολαία στη Ρογδιά, το οποίο αποτελεί συνέχιση του οράματος του αείμνηστου πατρός Ηλία Βολανάκη. «Το έργο αυτό, με την παραχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Τίτου, την ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, καθώς και την υψηλή ευλογία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, θα είναι καλό για τον τόπο μας και κυρίως για τα νέα παιδιά», τόνισε ο Πατριάρχης.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η δομή αυτή θα φιλοξενεί παιδιά από την Αφρική που θα έρχονται για να μάθουν την ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα τα παιδιά της Κρήτης θα διδαχθούν το πανανθρώπινο μήνυμα ότι «κάτω από το αντίσκινο του Θεού για όλους υπάρχει μια θέση».

Ο Μακαριώτατος ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη και την Εκκλησία της Κρήτης, στέλνοντας παράλληλα ένα θερμό μήνυμα στον «ευλογημένο και όμορφο κρητικό λαό» και τονίζοντας πως, αν και βρίσκεται μακριά, «πάντα η καρδιά μας, η ψυχή μας έχει μείνει στο νησί μας, στην Κρήτη».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, χαρακτήρισε μεγάλη τιμή για την Περιφέρεια την επίσκεψη του Πατριάρχη και διαβεβαίωσε για την απόλυτη βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει στην υλοποίηση του οραματικού σχεδίου στη Ρογδιά.

«Η Περιφέρεια είναι πρόθυμη να βοηθήσει σε όλα τα θέματα που αφορούν αυτό το οραματικό σχέδιο. Συνεχίζουμε την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ο αείμνηστος πατήρ Ηλίας από την ενορία του Αγίου Τίτου», δήλωσε ο Στ. Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου για την υποστήριξη και υιοθέτηση του έργου. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία του προγράμματος που φιλοξένησε φέτος 60 παιδιά στην Κόρινθο, εκφράζοντας την ευχή να διευρυνθεί η δυνατότητα ώστε να συμμετέχουν και παιδιά από την Κρήτη, στο πλαίσιο των επιδιώξεων του Μακαριωτάτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μέχρι τον επόμενο χρόνο θα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλά επίπεδα για την πραγματοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου.