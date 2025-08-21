ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι παράδεισοι της Κρήτης στο «κόκκινο» – Στο στόχαστρο ο υπερτουρισμός και οι αυθαιρεσίες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Καμπανάκι» από τη Μαρία Κοζυράκη για Μπάλο, Γραμβούσα, Ελαφονήσι και Χρυσή – Απαραίτητα άμεσα σχέδια διαχείρισης για να μη χαθεί ο μοναδικός φυσικός τους πλούτος.

Η Χρυσή, το Ελαφονήσι, ο Μπάλος και η Γραμβούσα αποτελούν τέσσερις από τις πιο εμβληματικές γωνιές της Κρήτης, με μοναδικό φυσικό κάλλος, υψηλή οικολογική αξία και σπουδαιότητα για τη βιοποικιλότητα. Όμως, ο μαζικός τουρισμός και η υπερεκμετάλλευση των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στα οικοσυστήματά τους.

Όπως τονίζει η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, η Χρυσή υπήρξε η πρώτη περιοχή όπου εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στις παραλίες και όχι στην ενδοχώρα, επιτρέποντας στο οικοσύστημα να ανακάμπτει σταδιακά. «Σήμερα βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης μετά από χρόνια απόλυτης προστασίας. Οι επισκέπτες μπορούν να προσεγγίζουν με μικρά ή μεσαία σκάφη, χωρίς να δένουν, για να κολυμπήσουν και να απολαύσουν τον τόπο», σημειώνει.

Το μοναδικό και σπάνιο κεδρόδασος στη Χρυσή

Στο Ελαφονήσι, τον Μπάλο και τη Γραμβούσα, τα σχέδια δράσης τέθηκαν σε εφαρμογή μόλις πέρυσι. Στην υλοποίηση συμμετέχουν οι Δήμοι, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα προστασίας, αλλά και ελέγχους για κάθε δραστηριότητα ή υποδομή, με στόχο να διαπιστωθεί η νομιμότητά τους. Όπου εντοπίζονται αυθαίρετα, εξετάζονται λύσεις όπως τροποποίηση, νομιμοποίηση, βελτίωση ή άμεση απομάκρυνση.

Το Ελαφονήσι με το μοναδικό οικοσύστημα

Η κα Κοζυράκη υπογραμμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος είναι κρίσιμη: «Αν δεν διαχειριστούμε σωστά αυτούς τους φυσικούς θησαυρούς, κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό ακριβώς που τους κάνει μοναδικούς».

Μπάλος: Ο υπερτουρισμός πλήττει μερικές από τις πιο όμορφες και ξακουστές παραλίες της Κρήτης

 

CRETALIVE

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Κρήτη στα… κόκκινα: Σπάει ρεκόρ το...

0
«Σπάει» όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών το Αεροδρόμιο...

Κρήτη: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των κατοικιών...

0
Στο επίκεντρο της ζήτησης για κατοικίες η Μεγαλόνησος –...

Η Κρήτη στα… κόκκινα: Σπάει ρεκόρ το...

0
«Σπάει» όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών το Αεροδρόμιο...

Κρήτη: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των κατοικιών...

0
Στο επίκεντρο της ζήτησης για κατοικίες η Μεγαλόνησος –...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανοιχτή βραδιά του Αστεροσκοπείου Σκίνακα στον «Τόπο του Βοσκού»
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των κατοικιών – Στο επίκεντρο της επενδυτικής ζήτησης
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Όταν ο ύπνος «σπάει», ραγίζει και η ψυχική μας υγεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ύπνος δεν είναι μόνο ανάπαυση – είναι νευροβιολογική...

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οριστικοποιήθηκε η καταβολή για 47.000 απόστρατους

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πληρωμή των αναδρομικών ξεκινά για 47.000 ένστολους συνταξιούχους,...

Η Κρήτη στα… κόκκινα: Σπάει ρεκόρ το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» – Μία πτήση κάθε 2 λεπτά! (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
«Σπάει» όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών το Αεροδρόμιο...

Κρήτη: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των κατοικιών – Στο επίκεντρο της επενδυτικής ζήτησης

ΠΚ team ΠΚ team -
Στο επίκεντρο της ζήτησης για κατοικίες η Μεγαλόνησος –...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST