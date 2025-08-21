Οι παράδεισοι της Κρήτης στο «κόκκινο» – Στο στόχαστρο ο υπερτουρισμός και οι αυθαιρεσίες

«Καμπανάκι» από τη Μαρία Κοζυράκη για Μπάλο, Γραμβούσα, Ελαφονήσι και Χρυσή – Απαραίτητα άμεσα σχέδια διαχείρισης για να μη χαθεί ο μοναδικός φυσικός τους πλούτος.

Η Χρυσή, το Ελαφονήσι, ο Μπάλος και η Γραμβούσα αποτελούν τέσσερις από τις πιο εμβληματικές γωνιές της Κρήτης, με μοναδικό φυσικό κάλλος, υψηλή οικολογική αξία και σπουδαιότητα για τη βιοποικιλότητα. Όμως, ο μαζικός τουρισμός και η υπερεκμετάλλευση των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στα οικοσυστήματά τους.

Όπως τονίζει η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, η Χρυσή υπήρξε η πρώτη περιοχή όπου εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στις παραλίες και όχι στην ενδοχώρα, επιτρέποντας στο οικοσύστημα να ανακάμπτει σταδιακά. «Σήμερα βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης μετά από χρόνια απόλυτης προστασίας. Οι επισκέπτες μπορούν να προσεγγίζουν με μικρά ή μεσαία σκάφη, χωρίς να δένουν, για να κολυμπήσουν και να απολαύσουν τον τόπο», σημειώνει.

Το μοναδικό και σπάνιο κεδρόδασος στη Χρυσή

Στο Ελαφονήσι, τον Μπάλο και τη Γραμβούσα, τα σχέδια δράσης τέθηκαν σε εφαρμογή μόλις πέρυσι. Στην υλοποίηση συμμετέχουν οι Δήμοι, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν έργα προστασίας, αλλά και ελέγχους για κάθε δραστηριότητα ή υποδομή, με στόχο να διαπιστωθεί η νομιμότητά τους. Όπου εντοπίζονται αυθαίρετα, εξετάζονται λύσεις όπως τροποποίηση, νομιμοποίηση, βελτίωση ή άμεση απομάκρυνση.

Το Ελαφονήσι με το μοναδικό οικοσύστημα

Η κα Κοζυράκη υπογραμμίζει ότι η ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος είναι κρίσιμη: «Αν δεν διαχειριστούμε σωστά αυτούς τους φυσικούς θησαυρούς, κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό ακριβώς που τους κάνει μοναδικούς».

Μπάλος: Ο υπερτουρισμός πλήττει μερικές από τις πιο όμορφες και ξακουστές παραλίες της Κρήτης



CRETALIVE