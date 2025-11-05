ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σε αγαπώ»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ενθουσιαστεί με την Ελλάδα και τους Έλληνες, μετά την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Νόλε» αναφέρθηκε στην μοναδική εμπειρία που είχε αγωνιζόμενος στο Telekom Center Athens και στην υποστήριξη που έλαβε από το ελληνικό κοινό.

Μάλιστα, μίλησε στη γλώσσα μας για να γνωρίσει την αποθέωση από τους φιλάθλους που είχαν γεμίσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο Τζόκοβιτς είναι ενθουσιασμένος με την φιλοξενία που έχει στην Ελλάδα και τις συνθήκες που έχει συναντήσει και το έδειξε για μια ακόμα φορά με το ποστ που έκανε την Τετάρτη (5/11) στα social media.

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις ανέβασε φωτογραφίες από τον αγώνα του στο Telekom Center Athens κι έγραψε στα ελληνικά: «Ελλάδα σ’ αγαπώ».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα: «Γεμίζω...

0
Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας ποστάρει μπροστά σε μνημεία της...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Top 10 του...

0
Για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εντυπωσιακός ο Greek Freak. Οι...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα: «Γεμίζω...

0
Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας ποστάρει μπροστά σε μνημεία της...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Top 10 του...

0
Για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εντυπωσιακός ο Greek Freak. Οι...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα: «Γεμίζω με ενέργεια Έλληνα Θεού»
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Κλείδωσε» για τις 11 Νοεμβρίου το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την...

Πόρτο Ράφτη: Έπεσαν σοβάδες σε κεφάλια μαθητών δημοτικού – Δύο τραυματίες

ΠΚ team ΠΚ team -
«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής...

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

ΠΚ team ΠΚ team -
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...

Έρχονται ανακοινώσεις από Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST