Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διαφημίζει την Ελλάδα: «Γεμίζω με ενέργεια Έλληνα Θεού»

Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας ποστάρει μπροστά σε μνημεία της νέας του «πατρίδας»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα -στα νότια προάστια- και απολαμβάνει τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά και τα ιστορικά της αξιοθέατα, πριν τη συμμετοχή του στο Hellenic Championship.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες στα social media, μπροστά σε ιστορικά μνημεία της πρωτεύουσας, αναφέροντας “Γεμίζω με ενέργεια Έλληνα Θεού”.
O Σέρβος κορυφαίος τενίστας -πολυνίκης σε τίτλους σε Grand Slam- ετοιμάζεται για την μεγάλη πρεμιέρα στο τουρνουά της Αθήνας ( ATP 250), την Τρίτη (04.11.2025), στο ΟΑΚΑ, ένα τουρνουά που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα έπειτα από τριάντα ολόκληρα χρόνια.
