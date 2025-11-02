ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Top 10 του NBA για το κάρφωμά του κόντρα στους Κινγκς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εντυπωσιακός ο Greek Freak.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να κερδίσουν τους Σακραμέντο Κινγκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως, ήταν καταπληκτικός με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ και είχε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που το έδωσε μία θέση στο Top 10 του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο νούμερο 7 των καλύτερων φάσεων της χθεσινής βραδιάς στο NBA για ένα εντυπωσιακό coast to coast κάρφωμα κόντρα στην άμυνα των Σακραμέντο Κινγκς.

Στην κορυφή του Top 10, είναι ο Ναζ Ριντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς για ένα καταπληκτικό alley oop κάρφωμα με περιστροφή 360 μοιρών στο παιχνίδι που κέρδισε η ομάδα του τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Τσιτσιπάς: «Στόχος να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026»
