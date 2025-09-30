Η Ντόρα Μπακογιάννη στο Στρασβούργο για την έκθεση «Άγιον Όρος-Πέρα από τα Ορατά».

Ντόρα Μπακογιάννη: Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για την Ορθοδοξία. Ήταν μια ακόμα πιο ιδιαίτερη ημέρα για την ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Μετά από στενή συνεργασία του Προέδρου της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρου Ρουσόπουλου και της επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Ντόρας Μπακογιάννη, πραγματοποιείται στο Στρασβούργο η έκθεση «Άγιον Όρος-Πέρα από τα Ορατά».

Για πρώτη φορά εκτός Αγίου Όρους, στο Στρασβούργο, στο σπίτι της δημοκρατίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εκτίθενται δύο σπάνια κειμήλια παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: η Γεωγραφία του Πτολεμαίου και η Βυζαντινή εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος. Και τα δύο έργα του 13ου αιώνα.

Για μια εβδομάδα, το Άγιο Όρος και η Ελλάδα θα βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρώπης και εκατοντάδες βουλευτές από όλη την Ευρώπη μπορούν να γίνουν κοινωνοί του πνευματικού μεγαλείου και του πολιτιστικού πλούτου του Αγίου Όρους.

«Αν και δεν θα μπορούσα ποτέ να επισκεφθώ το Άγιον Όρος από κοντά ως γυναίκα, αντλώ μεγάλη δύναμη και έμπνευση από το παράδειγμα που δίνει η μοναστική ζωή εκεί. Πιστεύω, μάλιστα, ότι ο τόπος όπου στεκόμαστε σήμερα δεν είναι τόσο μακρινός όσο ίσως νομίζουμε από τον κόσμο που φωτίζεται μέσα από αυτή την έκθεση. Με πολλούς τρόπους, αγωνιζόμαστε για τα ίδια πράγματα. Να δουλεύεις, ακόμη και όταν δεν σε βλέπει κανείς. Να κάνεις το σωστό, ακόμη και όταν αυτό δεν είναι εύκολο. Να μένεις σταθερός στις πεποιθήσεις σου, ακόμη και όταν πολλοί γύρω τις απορρίπτουν ως ξεπερασμένες. Όπως μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος: «διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους» τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία της η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για την Ορθοδοξία. Ήταν μια ακόμα πιο ιδιαίτερη ημέρα για την ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης» ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη και ευχαρίστησε για την συμβολή τους, τους ηγουμένους των Ιερών Μονών Βατοπαιδίου και Σίμωνος Πέτρας, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Εφραίμ και Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ελισαίο, το υπουργείο Πολιτισμού και τον Αθανάσιο Μαρτίνο.