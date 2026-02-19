Ο Δήμος Μαλεβιζίου θεσπίζει πρότυπο έκτακτο χρηματικό βοήθημα κοινωνικής στήριξης 1000 – 1200€ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Με εισήγηση του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Μαλεβιζίου προχωρά στη χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Το βοήθημα δεν αποτελεί οριζόντια παροχή, αλλά στοχευμένο μέτρο κοινωνικής προστασίας για οικογένειες με αυξημένο βάρος φροντίδας, δηλαδή οικογένειες με βρέφη και παιδιά πρώιμης νηπιακής ηλικίας που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο νηπιαγωγείο. Προβλέπει κλιμακωτή ενίσχυση 1.000–1.200 ευρώ με βάση ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα, ενώ εντάσσει χωρίς εισοδηματικό όριο οικογένειες με βαριά αναπηρία, αναγνωρίζοντας την αυξημένη και διαρκή επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν.

Η απόφαση βασίστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μετά από αυστηρή θεσμική θωράκιση, σαφή κοινωνικοοικονομική τεκμηρίωση και αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια, δυνάμει της κλίμακας του άρθρου 214 του Ν. 4512/2018.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής παρέμβασης σε Δήμο που έχει πληγεί από επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές, δηλαδή βρίσκεται σε κατάσταση κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που αυξάνει τους επιβαρυμένους δείκτες κοινωνικής ευαλωτότητας.

Στόχος είναι η άμεση ανακούφιση οικογενειών με βρέφη και παιδιά πρώιμης νηπιακής ηλικίας, σε μια κρίσιμη περίοδο ζωής με υψηλές ανάγκες φροντίδας και διαβίωσης.

Η απόφαση έχει εξαιρετικό, προσωρινό και μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, συνδεόμενο με τις ειδικές κοινωνικές συνθήκες, και δεν δημιουργεί μόνιμο προνοιακό δικαίωμα. Πρόκειται για στοχευμένη διοικητική πράξη κοινωνικής ευθύνης, σχεδιασμένη με τρόπο που διασφαλίζει ισότητα, διαφάνεια και νομιμότητα.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου εντάσσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο ευρύτερο δίχτυ πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μεριμνώντας να υλοποιεί πολιτικές κοινωνικής συνοχής με θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και στόχευση, ενισχύοντας έμπρακτα τις οικογένειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Λεπτομέρειες σε σχέση με τις προϋποθέσεις καταβολής, τους δικαιούχους, το χρόνο έναρξης και λήξης υποδοχής αιτήσεων θα δοθούν με νεότερη επίσημη ενημέρωση από το Δήμο Μαλεβιζίου, έπειτα από την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών.