Ο κυβερνήτης της Μινεσότα ανακοίνωσε ότι πράκτορες της ICE πυροβόλησαν εν ψυχρώ έναν άνδρα – Σκληρές εικόνες, βίντεο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το Σάββατο στη Μινεάπολη, σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει ομοσπονδιακό πράκτορα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα αμερικανικά ΜΜΕ, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν διαδηλωτή.
Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται αν δείχνει τη στιγμή που άνδρες της ICE ρίχνουν στο έδαφος τον διαδηλωτή ο οποίος αντιστέκεται και στη συνέχεια ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί αρκετές φορές προς το μέρος του.
BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.
Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift
— Clash Report (@clashreport) January 24, 2026
Σε δήλωσή του, ο Γουόλζ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για την κατάσταση, εκφράζοντας έντονη αντίδραση για όσα συμβαίνουν στην πολιτεία. «Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όριά της. Αυτό είναι εξοργιστικό», δήλωσε, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της επιχείρησης και την αποχώρηση «χιλιάδων βίαιων, ανεκπαίδευτων αξιωματικών» από την περιοχή.
Ο δήμος της Μινεάπολης ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι διερευνά αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη διασταύρωση των οδών 26th Street W και Nicollet Avenue, στους οποίους φέρονται να εμπλέκονται ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.
Εργαζόμενος σε επιχείρηση της περιοχής επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού, δηλώνοντας ότι «αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τις συνέπειες» του συμβάντος.
Οι συνθήκες που οδήγησαν στους πυροβολισμούς δεν είχαν αποσαφηνιστεί άμεσα, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.
Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, τόσο για τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής όσο και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πράκτορα της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.