Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός στην ιστορία του Δήμου Μαλεβιζίου — 58,4 εκατ. ευρώ για το 2026

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του 2026, ύψους 58.395.565 ευρώ — τον υψηλότερο και πιο δυναμικό στην ιστορία του Δήμου. Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τη συστηματική οικονομική διαχείριση της τελευταίας εξαετίας και θέτει γερά θεμέλια για ένα Μαλεβίζι με σύγχρονες υποδομές και βελτιωμένες υπηρεσίες για όλες τις κοινότητες.

Τα νούμερα που μιλούν από μόνα τους

Ο προϋπολογισμός 2026 ανέρχεται σε 58.395.565 ευρώ, έναντι 55.303.427 ευρώ το 2025 — αύξηση 5,59%. Από αυτά, 30.226.310 ευρώ (άνω του 50%) προέρχονται από χρηματοδοτικά προγράμματα (Ταμείο Συνοχής, Πράσινο Ταμείο, «Αντώνης Τρίτσης» κ.ά.) — σημαντικά έργα υποδομής χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δημότες.

Εξαετής πορεία ιδίων εσόδων: +64,4% από το 2019

Τα ίδια έσοδα αυξήθηκαν από 5,06 εκατ. ευρώ το 2019 σε 8,32 εκατ. ευρώ το 2025 — αύξηση +3,26 εκατ. ευρώ (+64,4%) σε έξι χρόνια. Το 2025 μόνο, η αύξηση έφτασε το 23,6% έναντι του 2024. Αποτέλεσμα οργανωμένης βελτίωσης της εισπραξιμότητας και αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου εργαλείου από την Οικονομική Υπηρεσία.

Έτος Ίδια Έσοδα (€) Μεταβολή

2019 5.062.199 —

2022 5.450.815 +7,7%

2023 6.572.042 +20,6%

2024 6.837.163 +4,0%

2025 8.323.640 +21,7%

2019→2025 +3.261.442 € +64,4%

Η ταυτόχρονη αύξηση συνολικού προϋπολογισμού και ιδίων εσόδων σημαίνει ότι ο Δήμος ενισχύει τη χρηματοδοτική δυνατότητα και αποκτά μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια — χωρίς να αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση.

Τέσσερις πυλώνες — ένα ενιαίο όραμα

Ο προϋπολογισμός 2026 στηρίζεται σε τέσσερις άξονες που διασφαλίζουν τόσο τη σταθερότητα όσο και την αναπτυξιακή προοπτική:

1 Δήμος που λειτουργεί για τον πολίτη

Η ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών αποτελεί τον πυρήνα — εγγύηση εύρυθμης εξυπηρέτησης κάθε πολίτη, κάθε μέρα.

2 Ισχυρά οικονομικά — μεγαλύτερη αυτοτέλεια

Η υγιής οικονομική βάση και η αυξανόμενη εισπραξιμότητα αποδεικνύουν τη συνετή διαχείριση των τελευταίων ετών και ενισχύουν την οικονομική αυτοτέλεια.

3 Ποιότητα ζωής για όλους

Η βελτίωση της καθημερινής ζωής αποτελεί προτεραιότητα που αποτυπώνεται άμεσα στον τρόπο κατανομής των πόρων — σε υπηρεσίες, υποδομές και κοινότητες.

4 Ανάπτυξη με όραμα και σχέδιο

Ο Δήμος σχεδιάζει ολιστικά, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και θέτει γερά θεμέλια βιώσιμης ανάπτυξης για ολόκληρο το Μαλεβίζι.

Μποκέας: «Απαντάμε με έργα»

«Ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η απόδειξη ότι η σωστή διαχείριση αποδίδει — και ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου βαδίζει με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον», τόνισε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας, συγχαίροντας τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Βαγγέλη Παρασύρη και τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Η πρόκληση: ΚΑΠ έναντι μισθοδοσίας

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 2026 ανέρχονται σε 5.311.541 ευρώ — καλύπτοντας μόλις το 69% του κόστους μισθοδοσίας (7.654.410 ευρώ). Η διαφορά καλύπτεται από ίδιους πόρους, αναδεικνύοντας γιατί η αύξηση εισπραξιμότητας και η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων αποτελούν στρατηγική αναγκαιότητα.

Αιτήματα προς την Πολιτεία — και μια σημαντική διαπίστωση

Ο Δήμος Μαλεβιζίου στηρίζει το αίτημα της ΠΕΔ Κρήτης και της ΚΕΔΕ για άμεση απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στους ΟΤΑ. Πρόκειται για πόρο που ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η παρακράτησή του αποστερεί από τους Δήμους κρίσιμα έσοδα για υποδομές και υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα αντίστοιχο με το «Φιλόδημος» ή τον «Αντώνη Τρίτση» — προγράμματα που στήριξαν καθοριστικά την ανάπτυξη των Δήμων την προηγούμενη δεκαετία. Το κενό αυτό είναι πραγματικό και επιβαρύνει ολόκληρη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, ο Δήμος Μαλεβιζίου καταφέρνει να προσελκύει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα — αποδεικνύοντας ότι η οργάνωση, η τεχνογνωσία και η συνεχής προσπάθεια αποδίδουν αποτελέσματα, ακόμα και όταν οι κεντρικοί πόροι δεν επαρκούν.

Ο προϋπολογισμός 2026 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Μαλεβιζίου, με στόχο τη βελτίωση υποδομών, την ενίσχυση υπηρεσιών και τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις κοινότητες.