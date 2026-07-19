Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης στη λίστα των Financial Times με τους ισχυρότερους διαδόχους

Το μεγαλύτερο κύμα μεταβίβασης πλούτου στην ιστορία της σύγχρονης οικονομίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι Financial Times αφιερώνουν εκτενές δημοσίευμα στη νέα γενιά των κληρονόμων δισεκατομμυριούχων που καλούνται να αναλάβουν επιχειρηματικές αυτοκρατορίες, αλλά και να αποδείξουν ότι μπορούν να χαράξουν τη δική τους πορεία.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζει η βρετανική εφημερίδα βρίσκεται και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, γιος του εφοπλιστή και επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη.

Με τίτλο «Heirs apparent: meet the billionaire scions fighting to escape the family shadow», το δημοσίευμα εξετάζει πώς οι εκπρόσωποι της Generation Z και των millennials που προέρχονται από μερικές από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικογενειακή κληρονομιά και τη δική τους επαγγελματική ταυτότητα.

Οι FT σημειώνουν ότι τις επόμενες δεκαετίες θα μεταβιβαστούν περιουσιακά στοιχεία πρωτοφανούς αξίας, με μόνο στις ΗΠΑ να εκτιμάται ότι περισσότερα από 60 τρισ. δολάρια θα αλλάξουν χέρια έως το 2048.

Η αναφορά στον Μιλτιάδη Μαρινάκη

Οι Financial Times περιγράφουν τον 27χρονο Μιλτιάδη Μαρινάκη ως ένα από τα πρόσωπα που αποκτούν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις της οικογένειας.

Αναφέρουν ότι συμμετέχει στενά στην καθημερινή λειτουργία της Nottingham Forest, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες στον ναυτιλιακό όμιλο Capital Maritime, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη δημόσια εγγραφή του ομίλου.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι έχει δραστηριοποιηθεί σε τομείς όπως το real estate, οι μεταφορές και η τεχνολογία, ενώ ίδρυσε και την ελληνική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopflix, παρουσιάζοντάς τον ως εκπρόσωπο της νέας γενιάς επιχειρηματιών που επιχειρεί να συνδυάσει την οικογενειακή παράδοση με νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ποιοι άλλοι περιλαμβάνονται στη λίστα

Στο αφιέρωμα των Financial Times φιλοξενούνται ακόμη:

* Zach Dell, γιος του ιδρυτή της Dell, Michael Dell, ο οποίος επέλεξε να δημιουργήσει δική του εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας μπαταριών.

* Οι Halima, Fatima και Mariya Dangote, κόρες του πλουσιότερου ανθρώπου της Αφρικής, Aliko Dangote, που αναλαμβάνουν ολοένα σημαντικότερους ρόλους στον όμιλο Dangote.

* Parth Jindal, εκπρόσωπος της ινδικής βιομηχανικής οικογένειας Jindal, με έντονη δραστηριότητα τόσο στη βιομηχανία όσο και στον αθλητισμό.

* Mario Ho, γιος του μεγιστάνα των καζίνο Stanley Ho, ο οποίος έχει επενδύσει δυναμικά στα esports και στον αθλητισμό.

* Thlopie Motsepe, μέλος της ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας της Νότιας Αφρικής και παράγοντας του ποδοσφαίρου.

* Felipe Morenés Botín και Julia Puig Cabané, που ακολουθούν διαδρομές στους τομείς των επενδύσεων και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ισπανία.

Η πρόκληση της διαδοχής

Το κεντρικό συμπέρασμα του αφιερώματος είναι ότι η κληρονομιά από μόνη της δεν αρκεί.

Οι ειδικοί στη διαδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων που μιλούν στους Financial Times επισημαίνουν ότι οι επιτυχημένες μεταβάσεις απαιτούν προετοιμασία, σαφείς ρόλους και, κυρίως, προσωπική ικανότητα, καθώς η νέα γενιά καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί με τις δικές της δυνάμεις και όχι μόνο χάρη στο οικογενειακό της όνομα