Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος Τοποτηρητής στην Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

Την Παρασκευή, 9η Ιανουαρίου 2025, μετά από σχετικό έγγραφο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στο Σπήλι, όπου ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Τοποτηρητού της χηρευσάσης Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, μετά την πρόσφατη παραίτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, η οποία έγινε αποδεκτή από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, της οποίας η απόφαση εγκρίθηκε από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Πρόδρομος έλαβε την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ειρηναίου για την ανάληψη των καθηκόντων της τοποτηρητείας και είχε συνεργασία με τον Πρωτοσύγκελλο, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο και το Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων για θέματα διαδικαστικής φύσεως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, για μία ακόμη φορά, εξέφρασε στον πολυσέβαστο Γέροντα, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ειρηναίο, την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό όλων των Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης και τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύπτυχη, πολυετή και καρποβριθή αρχιερατική του μαρτυρία στην Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, την οποία εσφράγισε διά της δικής του αρχιερατικής παρουσίας, και παρεκάλεσε τον Γέροντα να συνεχίζει να εύχεται και να προσεύχεται για όλους εμάς.

Έρχονται στην Κρήτη ο Γέροντας Χαλκηδόνος και ο Αυστρίας για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών
Τα παιδιά μας βλέπουν θέατρο! «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»: Σήμερα και το επόμενο Σάββατο στον Θεατρικό Περίπλου
