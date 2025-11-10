Διεθνή

Ο Τραμπ απειλεί το BBC με αγωγή 1 δις δολαρίων για “παραπλανητικό μοντάζ”

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Τραμπ απειλεί το BBC με αγωγή 1 δις δολαρίων, ζητώντας συγγνώμη και απόσυρση ντοκιμαντέρ που θεωρεί ότι παραποίησε ομιλία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε πως είναι παραπλανητικό μοντάζ μιας από τις ομιλίες του, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη χθες.

Το BBC κατηγορούνταν τις τελευταίες ημέρες ότι παρουσίασε με παραπλανητικό τρόπο δηλώσεις του Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής του «Panorama», η οποία είχε μεταδοθεί τον Οκτώβριο 2024.

Μια δικαστική πηγή επιβεβαίωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο δημοσίευμα του Fox News, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή δίνοντας στον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να αποσύρει το εν λόγω ντοκιμαντέρ και να ζητήσει συγγνώμη.

Το BBC News ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο Τραμπ στην οποία απειλούσε με νομική δράση σχετικά με το μοντάζ σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ενημέρωσης του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Ντέμπορα Τέρνες ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, το βράδυ την παραίτησή τους, μετά το επίμαχο μοντάζ. Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ ζήτησε συγγνώμη σήμερα για ένα «λάθος κρίσης» στο μοντάζ.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πίσω στο σπίτι του ο Σαρκοζί –...

0
Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί αναμένοντας την έφεση. Αποφυλακίστηκε...

Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις...

0
Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει...

Πίσω στο σπίτι του ο Σαρκοζί –...

0
Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί αναμένοντας την έφεση. Αποφυλακίστηκε...

Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις...

0
Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πίσω στο σπίτι του ο Σαρκοζί – Εικόνες και βίντεο από την αποφυλάκισή του
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

ΠΚ team ΠΚ team -
Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο...

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα – Μητέρα απέκτησε παιδί έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

ΠΚ team ΠΚ team -
Μητέρα και νεογνό είναι άριστα στην υγεία τους και...

Όσοι στολίζουν νωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πιο ευτυχισμένοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Και η επιστήμη συμφωνεί. Αν πιστεύετε ότι ο στολισμός του...

Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύο μερίδες την εβδομάδα μειώνουν κατά 36% τον καρδιαγγειακό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST