Πίσω στο σπίτι του ο Σαρκοζί – Εικόνες και βίντεο από την αποφυλάκισή του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί αναμένοντας την έφεση.

Αποφυλακίστηκε μετά από 20 μέρες στην απομόνωση ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

Ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικασμένος στην υπόθεση χρηματοδότησης της Λιβύης, φυλακίστηκε στις φυλακές Λα Σαντέ στις 21 Οκτωβρίου. Το Εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι «ο κίνδυνος πιέσεων και συμπαιγνίας δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς» σε βάρος των συγκατηγορούμενών του, αλλά ιδίως σε «ορισμένους βασικούς μάρτυρες», ιδίως πρώην αξιωματούχους του καθεστώτος Καντάφι διασκορπισμένους σε όλο τον κόσμο, το δικαστήριο απαγόρευσε στον πρώην πρόεδρο να εγκαταλείψει τη γαλλική επικράτεια.

Βίντεο και φωτογραφίες από την αποφυλάκιση

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την στιγμή που φεύγει από τις φυλακές:

Οι κατηγορίες εις βάρος του Σαρκοζί

Ο 70χρονος πρώην συντηρητικός πρόεδρος φυλακίστηκε στις 21 Οκτωβρίου, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία, λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007 από τον αποβιώσαντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της λήψης παράνομης χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία, αναφέρει το Reuters.

Ο Νικολά Σαρκοζί φυλακίστηκε λίγο λιγότερο από ένα μήνα μετά την καταδίκη του. Αυτή η άνευ προηγουμένου κράτηση πρώην προέδρου της Δημοκρατίας πυροδότησε έντονη συζήτηση. Ήταν επίσης η πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κανένας πρώην αρχηγός κράτους δεν είχε φυλακιστεί ποτέ.

Το ένταλμα σύλληψης που τον έστελνε στη φυλακή, το οποίο δεν υπόκειτο σε έφεση, είχε προκαλέσει ιδιαίτερη έκπληξη. Για τους δικαστές, δικαιολογήθηκε από την «εξαιρετική σοβαρότητα» των αδικημάτων. Για τον Νικολά Σαρκοζί, υποκινήθηκε από «μίσος».

placeholder text
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε στην Κομισιόν το Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων
ΠΚ team
ΠΚ team
