Πίσω στο σπίτι του ο Σαρκοζί – Εικόνες και βίντεο από την αποφυλάκισή του

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί αναμένοντας την έφεση.
Αποφυλακίστηκε μετά από 20 μέρες στην απομόνωση ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.
Ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικασμένος στην υπόθεση χρηματοδότησης της Λιβύης, φυλακίστηκε στις φυλακές Λα Σαντέ στις 21 Οκτωβρίου. Το Εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης του.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι «ο κίνδυνος πιέσεων και συμπαιγνίας δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς» σε βάρος των συγκατηγορούμενών του, αλλά ιδίως σε «ορισμένους βασικούς μάρτυρες», ιδίως πρώην αξιωματούχους του καθεστώτος Καντάφι διασκορπισμένους σε όλο τον κόσμο, το δικαστήριο απαγόρευσε στον πρώην πρόεδρο να εγκαταλείψει τη γαλλική επικράτεια.
Βίντεο και φωτογραφίες από την αποφυλάκιση
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την στιγμή που φεύγει από τις φυλακές:
Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé, il est en route pour son domicile pic.twitter.com/oIX7ZBXFC4
— BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025