ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Βασίλης Δήμας ξεκινάει το πάρτι κάθε Σάββατο στο DOORS!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο πολυδιάστατος, Βασίλης Δήμας επιστρέφει στην Αθήνα και θα πρωταγωνιστεί στο DOORS, το οποίο βρίσκεται στο Κολωνάκι και ανοίγει τις «πόρτες» του από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Κάθε Σάββατο, τραγούδια του επιτυχημένου καλλιτέχνη σε συνδυασμό με κλασικές διαχρονικές επιτυχίες του σήμερα και του χθες συνθέτουν ένα πρόγραμμα ενορχηστρωμένο με έναν τρόπο μοναδικό, σε συνεργασία με τον Dj Andre, ο οποίος απογειώνει τη διασκέδαση στα decks!

Νότης Σφακιανάκης, Πασχάλης Τερζής, Βασίλης Καρράς, Γιώργος Μαζωνάκης, Σταμάτης Γονίδης, Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος είναι μερικές από τις συνεργασίες του καταξιωμένου τραγουδοποιού.

Μετά τις μεγάλες πίστες ως ένα από τα πρώτα ονόματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και μετά τις περιοδείες του στην Αμερική και στο εξωτερικό ο Βασίλης Δήμας σάς υποδέχεται στο τρένο του DOORS, έχοντας κλείσει σε όλους θέση στο σαλόνι της πρώτης θέσης, σε ένα ταξίδι διασκέδασης, που θα είναι μαγικό.

Τώρα ξεκινάει το πάρτι με τον Βασίλη Δήμα, κάθε Σάββατο στο Κολωνάκι, στο DOORS.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πανέτοιμοι για τη μεγάλη τους πρεμιέρα στο...

0
Η ώρα για τη μεγάλη πρεμιέρα στο ANODOS έφτασε. Οι...

San Remo: Το απόλυτο λαϊκό σχήμα με...

0
Το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι είναι εδώ και προκαλεί… φρενίτιδα...

Πανέτοιμοι για τη μεγάλη τους πρεμιέρα στο...

0
Η ώρα για τη μεγάλη πρεμιέρα στο ANODOS έφτασε. Οι...

San Remo: Το απόλυτο λαϊκό σχήμα με...

0
Το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι είναι εδώ και προκαλεί… φρενίτιδα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πανέτοιμοι για τη μεγάλη τους πρεμιέρα στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST