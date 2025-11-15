Ο Βασίλης Δήμας ξεκινάει το πάρτι κάθε Σάββατο στο DOORS!

Ο πολυδιάστατος, Βασίλης Δήμας επιστρέφει στην Αθήνα και θα πρωταγωνιστεί στο DOORS, το οποίο βρίσκεται στο Κολωνάκι και ανοίγει τις «πόρτες» του από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Κάθε Σάββατο, τραγούδια του επιτυχημένου καλλιτέχνη σε συνδυασμό με κλασικές διαχρονικές επιτυχίες του σήμερα και του χθες συνθέτουν ένα πρόγραμμα ενορχηστρωμένο με έναν τρόπο μοναδικό, σε συνεργασία με τον Dj Andre, ο οποίος απογειώνει τη διασκέδαση στα decks!

Νότης Σφακιανάκης, Πασχάλης Τερζής, Βασίλης Καρράς, Γιώργος Μαζωνάκης, Σταμάτης Γονίδης, Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος είναι μερικές από τις συνεργασίες του καταξιωμένου τραγουδοποιού.

Μετά τις μεγάλες πίστες ως ένα από τα πρώτα ονόματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και μετά τις περιοδείες του στην Αμερική και στο εξωτερικό ο Βασίλης Δήμας σάς υποδέχεται στο τρένο του DOORS, έχοντας κλείσει σε όλους θέση στο σαλόνι της πρώτης θέσης, σε ένα ταξίδι διασκέδασης, που θα είναι μαγικό.

Τώρα ξεκινάει το πάρτι με τον Βασίλη Δήμα, κάθε Σάββατο στο Κολωνάκι, στο DOORS.