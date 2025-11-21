Πρωταγωνιστούν στον Βοτανικό οι Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος!

Μαγικές είναι οι νύχτες στον Βοτανικό, καθώς στη σκηνή του την εφετινή σεζόν πρωταγωνιστούν δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες.

Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, με το ένα sold out να διαδέχεται το άλλο στο γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Μάλιστα οι δυο ερμηνευτές έχουν αναπτύξουν και μία ισχυρή φιλία.

Άλλωστε, πρόσφατα μεταξύ τους υπήρξε και δισκογραφική σύμπραξη, με τον Γιώργο Σαμπάνη να υπογράφει τη νέα επιτυχία του Νίκου Μακρόπουλου, που έχει τίτλο «Σε Θέλω Παράφορα» και είναι σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.