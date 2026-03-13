ΟΦΗ: Έτοιμος για Ολυμπιακό – Η αποστολή του Κόντη για το ματς στο Παγκρήτιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής καθώς και δουλειά πάνω στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει τις τελευταίες οδηγίες ενόψει του απαιτητικού αγώνα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι:

Lilo, Χριστογεώργος, Κατσίκα, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Krizmanic, Κανελλόπουλος, Bainovic, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Vukotic, Neira, Φούντας, Romano, Shengelia, Nuss, Salcedo και Iseka.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Gonzalez, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό, και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, που είναι τιμωρημένος. Παράλληλα δεν συμπεριλήφθηκαν οι Καραχάλιος (ακολούθησε μέρος του προγράμματος), Καλαφάτης, Κοντεκάς, Καινουργιάκης και Χνάρης.

Ο ΟΦΗ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό του στο Παγκρήτιο Στάδιο.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

