Αναζήτηση
ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Πρωτομαγιά με κρύο, βοριάδες και βροχές – Άστατος καιρός τώρα, με πιο θερμή προοπτική προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η φετινή Πρωτομαγιά θα κυλήσει με έντονα φθινοπωρινό και κατά τόπους χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς η αλλαγή του καιρού φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με διαστήματα βροχών κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στα ορεινά δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και έντονη αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Συνολικά, πρόκειται για μια Πρωτομαγιά που περισσότερο θα θυμίζει μεταβατικό χειμωνιάτικο διάλειμμα παρά σταθερή ανοιξιάτικη περίοδο, αν και τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για αισθητά θερμότερες, ενδεχομένως και καλοκαιρινές θερμοκρασίες προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά ο καιρός:

 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Με χειμωνιάτικο καιρό η Πρωτομαγιά- «Επιβεβαιώνεται η ψυχρή εισβολή» λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST