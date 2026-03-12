Αναζήτηση
ΑΘΛΗΤΙΚΑΔιεθνή

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν να μη παρουσιαστεί!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σοκαριστική προειδοποίηση στην ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν να απέχει από το Παγκόσμιο Κύπελλο για τη «δική τους ζωή και ασφάλεια».

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη ο Τραμπ τοποθετήθηκε για το θέμα μέσω του Truth Social: «Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», έγραψε.«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το Ιράν δύσκολα θα δώσει παρουσιαστεί στη διοργάνωση, καθώς σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Αθλητισμού, η ομάδα θα μποϊκοτάρει το τουρνουά, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του...

0
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού...

Βαγγέλης Μαρινάκης για γενέθλια Ολυμπιακού: «Μαζί θα...

0
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του...

0
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού...

Βαγγέλης Μαρινάκης για γενέθλια Ολυμπιακού: «Μαζί θα...

0
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Tο πρώτο μήνυμα Χαμενεΐ: «Θα επιτεθούμε σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Το Ιράν θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του». «Το...

Κορυφώνεται η αγωνία για τις δύο αδερφές που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η περιπέτεια των δύο κοριτσιών έχει συγκινήσει συγγενείς, φίλους...

Πρωτοπορεί Δήμος της Κρήτης: Μετατρέπει δημοτικά κτίρια σε παραδοσιακά καφενεία για να «ζωντανέψουν» τα μικρά χωριά!

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία προχωρά ο Δήμος Αγίου Βασιλείου...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST