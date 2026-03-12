Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν να μη παρουσιαστεί!

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σοκαριστική προειδοποίηση στην ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν να απέχει από το Παγκόσμιο Κύπελλο για τη «δική τους ζωή και ασφάλεια».
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη ο Τραμπ τοποθετήθηκε για το θέμα μέσω του Truth Social: «Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», έγραψε.«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».
Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το Ιράν δύσκολα θα δώσει παρουσιαστεί στη διοργάνωση, καθώς σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Αθλητισμού, η ομάδα θα μποϊκοτάρει το τουρνουά, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.
Cretalive