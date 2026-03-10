Αναζήτηση
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας!

Η διάκριση αυτή αποτελεί έναν νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δημιουργήθηκε για να τιμά προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για την προσφορά τους και ενσαρκώνουν αξίες όπως η αριστεία, το ήθος και η κοινωνική προσφορά.

Αναγνώριση της πορείας του «Greek Freak»

Η επιλογή του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα στους πρώτους τιμώμενους αναδεικνύει την επιρροή που έχει αποκτήσει διεθνώς, όχι μόνο για τις αθλητικές του επιτυχίες αλλά και για το παράδειγμα που δίνει σε νέους ανθρώπους.

Σε ανάρτησή της, η Ρομπέρτα Μέτσολα σημείωσε ότι οι προσωπικότητες που επιλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν τη πολυμορφία και τη δημιουργικότητα της Ευρώπης, τονίζοντας ότι τα επιτεύγματά τους δείχνουν πως άνθρωποι από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

«Τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα μας υπενθυμίζουν ότι άνθρωποι από κάθε κοινωνικό στρώμα μπορούν να χτίζουν την Ευρώπη καθημερινά, να διαμορφώνουν την Ένωσή μας και να προασπίζονται τις κοινές μας αξίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τελετή στο Στρασβούργο

Η επίσημη τελετή απονομής του European Order of Merit θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπου αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο ίδιος ο Greek Freak.

Βαγγέλης Μαρινάκης για γενέθλια Ολυμπιακού: «Μαζί θα...

0
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για...

Super League: Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά...

0
Με τέσσερις αναμετρήσεις σε Σέρρες, Βόλο, Τούμπα και Αθήνα...

