Βαγγέλης Μαρινάκης για γενέθλια Ολυμπιακού: «Μαζί θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 101 χρόνια ιστορίας που συμπληρώνει σήμερα (10/3) ο Ολυμπιακός.

Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα (10/3) 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας και ο διοικητικός ηγέτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού τόνισε στην ανάρτηση του για τα γενέθλια του συλλόγου πως στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας των ερυθρόλευκων «θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας».

Το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) https://x.com/olympiacosfc/status/2031271375780929755?ref_src=twsrc%5Etfw

«Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ.
Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!

Βαγγέλης Μαρινάκης»

Super League: Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας!
