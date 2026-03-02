Αναζήτηση
Super League: Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής

Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Με τέσσερις αναμετρήσεις σε Σέρρες, Βόλο, Τούμπα και Αθήνα έπεσε η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Super League, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο τόσο στην κορυφή όσο και στη μάχη της ουράς.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-1 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι παραμένουν στην τελευταία θέση με 12 πόντους.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από τον Βόλο, καθώς ισοφαρίστηκε στο φινάλε και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 2-2. Η Ένωση έφτασε τους 53 βαθμούς και συνεχίζει να συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση, ενώ ο Βόλος ανέβηκε στους 27 και διατηρεί ελπίδες για είσοδο στην οκτάδα.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν 50 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ οι Αρκάδες βρίσκονται στην προτελευταία θέση με 16 πόντους.

Στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άρη στη Λεωφόρο και ανέβηκε στους 39 βαθμούς, πιάνοντας στην τέταρτη θέση τον Λεβαδειακό, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο. Ο Άρης έμεινε στους 28 βαθμούς και την 6η θέση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

  • ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

  • Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

  • Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

  • Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

  • Βόλος – ΑΕΚ 2-2

  • ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

  • Παναθηναϊκός – Άρης 3-1

Δείτε τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής:

 

Η επόμενη (24η) αγωνιστική

Σάββατο 7 Μαρτίου

  • 17:00 Άρης – Ατρόμητος

  • 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

  • 16:00 Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

  • 17:00 Βόλος – ΟΦΗ

  • 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

  • 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

  • 18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Πάτησε τετράδα το Τριφύλλι και βλέπει ψηλότερα
