Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Πάτησε τετράδα το Τριφύλλι και βλέπει ψηλότερα

Το «δώρο» της ήττας του Λεβαδειακού δεν πήγε χαμένο. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, επικράτησε με 3-1 του Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και έπιασε την 4η θέση της βαθμολογίας, για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Με τους Ερνάντεθ, Ταμπόρδα και Τεττέη να βρίσκουν δίχτυα και τον Ράσιτς να μειώνει, το Τριφύλλι πανηγύρισε μια νίκη ουσίας, σε ένα ματς με ένταση και πολλές διαμαρτυρίες για τη διαιτησία.

Οι «πράσινοι» είχαν ξεκάθαρο στόχο τους τρεις βαθμούς, λίγες ημέρες μετά την πρόκριση και τα εξαντλητικά 120 λεπτά απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Παρά τη διαχείριση του ρόστερ από τον Ράφα Μπενίτεθ και τις στιγμές ισορροπίας του αγώνα, η ομάδα του πήρε αυτό που ήθελε και πλέον έχει τη δυνατότητα να μείνει μόνη στην τετράδα, εφόσον κερδίσει τον ΟΦΗ την Τετάρτη στη Λεωφόρο, στο εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας.

Καθοριστικό αποδείχθηκε το δεύτερο ημίχρονο, με τους Ταμπόρδα και Τεττέη να αλλάζουν τις ισορροπίες σε ένα διάστημα όπου ο Άρης έδειχνε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο παίκτες έδωσαν ενέργεια και ποιότητα, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν τους game changers του Παναθηναϊκού στον δεύτερο γύρο.

Ο Άρης, στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο, έφυγε με άδεια χέρια από την Αθήνα, αλλά όχι χωρίς σημάδια αντίδρασης. Μετά το 2-0 δεν κατέθεσε τα όπλα, μείωσε και είχε στιγμές που θα μπορούσε να φέρει το ματς στα ίσια. Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, όπως και οι γηπεδούχοι, έχουν έντονα παράπονα από τον Ούγγρο διαιτητή Μπόγκναρ, του οποίου οι αποφάσεις –με τη συνδρομή του VAR– θα συζητηθούν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ μόλις στο 9′, όταν μετά από χαμηλή σέντρα και γύρισμα στην περιοχή, ο επερχόμενος Ερνάντεθ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι «πράσινοι», ωστόσο, λίγο έλειψε να δεχθούν γρήγορα την ισοφάριση από στατική φάση, με το εντυπωσιακό ψαλίδι του Καντεβέρε στο 26′ να σταματά στο κάθετο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την υπεροχή κατοχής του Άρη, ο Παναθηναϊκός βρήκε δεύτερο γκολ. Από συνεργασία Τζούρισιτς – Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα πλάσαρε εύστοχα και έκανε το 2-0. Ο Άρης απάντησε στο 72′, όταν ο Ράσιτς εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και με δυνατό σουτ μείωσε σε 2-1, σε φάση που ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες.

Το Τριφύλλι «πάγωσε» προσωρινά, γλίτωσε την ισοφάριση στο 77′ και τελικά «καθάρισε» το παιχνίδι στο 81′. Εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα, σύγχυση στην άμυνα του Άρη και ο Τεττέη πλάσαρε σε κενή εστία για το 3-1, μέσα σε νέες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

Στα τελευταία λεπτά δεν έλειψε η ένταση, με τον Άρη να ζητά πέναλτι στο 85′ και τον διαιτητή να δείχνει «παίζεται», προκαλώντας νέες αντιδράσεις και αποβολή μέλους της αποστολής των φιλοξενούμενων.

Τα πρόσωπα του αγώνα

MVP: Βιθέντε Ταμπόρδα, με γκολ και καθοριστική συμβολή και στο τρίτο τέρμα.

Η φάση-κλειδί: Από τη χαμένη ευκαιρία του Αλφαρέλα μέχρι το 3-1, σε διάστημα που το ματς θα μπορούσε να ισορροπήσει.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια νίκη που του δίνει βαθμολογική ανάσα και ψυχολογική ώθηση, ενώ ο Άρης έφυγε με παράπονα, αλλά και ενδείξεις ότι μπορεί να βελτιωθεί στη συνέχεια.