Ογκολογικοί ασθενείς: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με μελέτη η αίσθηση της μοναξιάς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά 34% στους ογκολογικούς ασθενείς, ενώ σχετίζεται και με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο σε ποσοστό 11%.

Κοινωνική απομόνωση και μοναξιά είναι οι δύο παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και από οποιαδήποτε άλλη νόσο, σύμφωνα με μετά-ανάλυση δεδομένων που δημοσιεύθηκε στο BMJ Oncology.

Γνωστό είναι ότι η μοναξιά σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας, όπως γνωστικές δυσλειτουργίες, διαταραχές ύπνου, εξασθένηση του ανοσοποιητικού και πόνο, ενώ ακόμη δεν είναι σαφές εάν μπορεί να συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο ή άλλες ασθένειες.

Για περαιτέρω διερεύνηση αυτήν τη σχέση, οι ερευνητές εξέτασαν 16 έρευνες, που αφορούσαν συνολικά 1.635.051 ασθενείς με μέση ηλικία τα 63 έτη, από τις οποίες οι 13 εντάχθηκαν στη μετά-ανάλυση.

Οι μελέτες αυτές διεξήχθησαν στον Καναδά, την Αγγλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Η ανάλυση έδειξε ότι η μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 34%, ενώ συσχετίζεται με 11% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή, λόγω των διακυμάνσεων στον σχεδιασμό των μελετών, των μεθοδολογικών διαφορών και του παρατηρησιακού χαρακτήρα τους.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Ένας στους 11 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό, εξετάσεις, φάρμακα
