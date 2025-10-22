Πώς ο θηλασμός προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού

Ο θηλασμός φαίνεται ότι αυξάνει μια κατηγορία Τ-κυττάρων που εξουδετερώνουν τα καρκινικά κύτταρα. Οι γυναίκες που θηλάζουν είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, όμως ο μηχανισμός αυτής της προστατευτικής δράσης παραμένει εν πολλοίς άγνωστος. Τώρα, μια νέα μελέτη δείχνει ότι ο θηλασμός οδηγεί σε αύξηση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορούν να εξουδετερώνουν καρκινικά κύτταρα. Στη διάρκεια της κύησης και της επιλόχειου περιόδου, ο γυναικείος μαστός αλλάζει για να προσφέρει μια παροχή θρεπτικού γάλακτος. Μετά τον απογαλακτισμό, ο μαστός επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση, μια διαδικασία στην οποία παράγονται νέα κύτταρα ενώ τα παλιά απομακρύνονται. Αυτή η βιολογική αλλαγή είναι που προκαλεί τη συσσώρευση μιας ομάδας Τ-κυττάρων που ονομάζονται CD8+, τα οποία καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα ή κύτταρα που έχουν προσβληθεί από βακτήρια και ιούς, διαπιστώνει η μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature. Προστασία διαρκείας Σε πρώτη φάση, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης στην Αυστραλία εξέτασαν δείγματα από 260 υγιείς γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε προληπτική μαστεκτομή ή μείωση στήθους. Οι γυναίκες που είχαν αποκτήσει παιδιά έφεραν περισσότερα Τ-κύτταρα, τα οποία παρέμεναν σε ανεβασμένα επίπεδα έως και 50 χρόνια μετά την τελευταία εγκυμοσύνη. Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα εισήγαγε καρκινικά κύτταρα στους μαστούς θηλυκών ποντικών που δεν είχαν αποκτήσει ποτέ απογόνους, ποντικών των οποίων τα μικρά απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τη γέννα και ποντικών που είχαν την ευκαιρία να θηλάσουν τα μικρά τους μέχρι να απογαλακτιστούν. Οι όγκοι που αναπτύχθηκαν ήταν μικρότεροι στα ποντίκια που είχαν θηλάσει τα μικρά τους και περιείχαν περισσότερα Τ-κύτταρα, έδειξε το πείραμα. «Η ανοσία εμφανίστηκε τόσο στον μαστό όσο και σε συστημικό επίπεδο. Επομένως ο θηλασμός πράγματι αλλάζει την ανοσιακή κατάσταση όλου του οργανισμού σε αυτά τα ζωικά μοντέλα» δήλωσε στον δικτυακό τόπο του Nature η Σερέν Λόι, επικεφαλής της μελέτης. Η ομάδα της εξέτασε επίσης 1.000 γυναίκες που είχαν αποκτήσει παιδιά πριν εκδηλώσουν «τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού», μια επιθετική μορφή της νόσου που εμφανίζεται συχνότερα πριν από την ηλικία των 40 ετών. Οι γυναίκες που είχαν θηλάσει τα παιδιά τους είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης και οι όγκοι τους περιείχαν περισσότερα Τ-κύτταρα. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αντικαρκινικές ανοσοθεραπείες, εκτίμησε η Λου. Επισήμανε ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να ωφελήσουν και τις γυναίκες που δεν θηλάζουν λόγω ιατρικών περιορισμών, προσωπικών προτιμήσεων ή άλλων παραγόντων. Όπως είπε η ερευνήτρια, «θα θέλαμε να κατανοήσουμε σε τι ακριβώς αντιδρούν τα Τα-κύτταρα, αφού αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε ίσως να επινοήσουμε στρατηγικές που μιμούνται το φαινόμενο».