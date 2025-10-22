Σε ποια ηλικία πρέπει να δώσετε στο παιδιά σας φιστίκια για να μην αναπτύξει αλλεργία

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η αλλαγή στις ιατρικές οδηγίες για τα αλλεργιογόνα στις τροφές (και κυρίως στα φιστίκια) έχει φέρει αποτελέσματα.
Το 2021, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας συνέστησε να εισάγονται τα φιστίκια στη διατροφή των βρεφών ηλικίας τεσσάρων έως έξι μηνών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης αλλεργίας στη συγκεκριμένη τροφή. Αντίστοιχα, από το 2015, οι αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ συνιστούν στους γονείς να εισάγουν τα φιστίκια στη διατροφή των παιδιών τους από την ηλικία των τεσσάρων μηνών.
Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Pediatrics, δείχνει ότι η αλλαγή αυτή έχει αποδώσει.
Η εν λόγω μελέτη παρακολούθησε παιδιά από τις ΗΠΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου 60.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν να εμφανίσουν αλλεργία στα φιστίκια μετά τη νέα οδηγία του 2015.
«Μπορώ πλέον να πω με σιγουριά ότι σήμερα υπάρχουν λιγότερα παιδιά με αλλεργίες σε τροφές απ’ ό,τι θα υπήρχαν αν δεν είχαμε εφαρμόσει αυτή την προσπάθεια δημόσιας υγείας», ανέφερε ο Δρ David Hill, αλλεργιολόγος και ερευνητής στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας.
Ο Hill και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από δεκάδες παιδιατρικά ιατρεία στις ΗΠΑ, ώστε να παρακολουθήσουν τις διαγνώσεις αλλεργιών σε μικρά παιδιά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αλλαγή των οδηγιών.
Διαπίστωσαν ότι οι αλλεργίες στα φιστίκια σε παιδιά έως τριών ετών μειώθηκαν πάνω από 27% μετά τις πρώτες οδηγίες για παιδιά υψηλού κινδύνου το 2015 και πάνω από 40% μετά την επέκταση των συστάσεων το 2017.
Γιατί άλλαξαν οι συστάσεις
Η αλλεργία στα φιστίκια εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιλαμβάνεται εσφαλμένα τις πρωτεΐνες των φιστικιών ως επιβλαβείς και απελευθερώνει ουσίες που προκαλούν συμπτώματα όπως εξανθήματα, δυσκολία στην αναπνοή ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, αναφυλαξία.
Για δεκαετίες, οι γιατροί συνιστούσαν να αποφεύγονται τα φιστίκια και άλλες αλλεργιογόνες τροφές μέχρι το παιδί να φτάσει τα τρία χρόνια.
Όμως, το 2015 ο καθηγητής Gideon Lack από το King’s College του Λονδίνου δημοσίευσε τη σημαντική μελέτη LEAP (Learning Early About Peanut Allergy).
Η έρευνα έδειξε ότι η εισαγωγή προϊόντων φιστικιού στη βρεφική ηλικία μείωνε τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών σε τροφές κατά περισσότερο από 80%. Μετέπειτα ανάλυση έδειξε ότι η προστασία αυτή παρέμενε σε περίπου 70% των παιδιών μέχρι την εφηβεία.
Η μελέτη οδήγησε σε νέες οδηγίες που ενθάρρυναν την πρώιμη εισαγωγή φιστικιών, όμως η εφαρμογή τους προχώρησε αργά.
Όπως ανέφερε σχόλιο που συνόδευε τη νέα έρευνα, η καθυστέρηση οφειλόταν στη σύγχυση και την αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να εισαχθούν με ασφάλεια τα φιστίκια στη διατροφή των μωρών. Στην αρχή, πολλοί γιατροί και γονείς αμφέβαλαν αν η πρακτική αυτή μπορούσε να εφαρμοστεί εκτός ελεγχόμενων κλινικών συνθηκών.
Η νέα μελέτη τονίζει ότι οι τρέχουσες οδηγίες, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2021, προτείνουν την εισαγωγή φιστικιών και άλλων βασικών αλλεργιογόνων τροφών μεταξύ τεσσάρων και έξι μηνών, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί έλεγχος ή τεστ, όπως εξήγησε ο Hill.
Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον παιδίατρο προτού εισάγουν κάποια νέα τροφή στο διατροφολόγιο του παιδιού τους.
«Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη ποσότητα: μικρές ποσότητες από φυστικοβούτυρο, στραγγιστό γιαούρτι, γιαούρτια με βάση τη σόγια ή βούτυρα από ξηρούς καρπούς είναι ένας πολύ καλός τρόπος να εκτεθεί το ανοσοποιητικό σύστημα σε αλλεργιογόνα τρόφιμα με ασφαλή τρόπο», ανέφερε ο Hill.
