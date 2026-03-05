Οι ΗΠΑ στρέφονται στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τα drones του Ιράν

Και κάπως έτσι αντιστρέφονται οι ρόλοι…
Το στρατιωτικό ενδιαφέρον για τα ουκρανικά drones αναχαίτισης αυξάνεται ραγδαία, καθώς οι επιθέσεις με ιρανικά Shahed αναδεικνύουν ένα βασικό πρόβλημα της σύγχρονης αεράμυνας: τη διαφορά κόστους μεταξύ επιθετικών drones και ακριβών πυραύλων αναχαίτισης.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το Πεντάγωνο και τουλάχιστον μία κυβέρνηση του Κόλπου συζητούν την προμήθεια ουκρανικών συστημάτων αναχαίτισης για την αντιμετώπιση των Shahed.
Τα κράτη του Κόλπου βασίζονται κυρίως σε Patriot για να αντιμετωπίσουν τα κύματα επιθέσεων. Ωστόσο, η χρήση των πυραύλων PAC-3 για την κατάρριψη drones χαμηλού κόστους έχει δημιουργήσει σοβαρό επιχειρησιακό δίλημμα. Ενα Shahed κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια, ενώ ένας πύραυλος PAC-3 κοστίζει εκατομμύρια.
Η Ουκρανία, αντιμέτωπη με την ίδια απειλή από το 2022, αναγκάστηκε να αναπτύξει διαφορετική προσέγγιση. Η λύση βασίστηκε σε drones αναχαίτισης χαμηλού κόστους, που παράγονται μαζικά και κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια το καθένα. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αναχαίτιση Shahed, που εκτοξεύονται σε σμήνη και στοχεύουν τον αστικό ιστό.
Αντί να χρησιμοποιούνται ακριβοί πύραυλοι, τα μικρά αυτά drones πλησιάζουν τον στόχο, καταστρέφοντάς τον με πρόσκρουση ή εκρηκτική κεφαλή.
Από το φθινόπωρο η Ουκρανία έχει εντάξει στην αεράμυνά της συστήματα υψηλής ταχύτητας, που μπορούν να φτάσουν περίπου τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Η ταχύτητα αυτή επιτρέπει την καταδίωξη των Shahed, τα οποία πετούν με μέγιστη ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα. Τα drones αυτά αποτελούν μέρος μιας πολυεπίπεδης άμυνας, που περιλαμβάνει επίσης αντιαεροπορικά πυροβόλα και κινητές μονάδες πολυβόλων.
Στο ουκρανικό οπλοστάσιο έχουν εμφανιστεί αρκετά συστήματα. Ενα από αυτά είναι το Merops, drone σταθερής πτέρυγας που αναπτύχθηκε από εταιρείες που χρηματοδοτούνται από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Ερικ Σμιντ. Ενα δεύτερο σύστημα είναι το Sting, που κατασκευάζεται από την ουκρανική εταιρεία Wild Hornets. Το Sting έχει αναπτυχθεί επιχειρησιακά στην περιοχή της Οδησσού, σε συνδυασμό με τα θαλάσσια drones Magura που κατασκευάζει η νεοφυής εταιρεία Uforce. Η ανάπτυξη drones αναχαίτισης στη θάλασσα θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική, επειδή τα Shahed συχνά προσεγγίζουν στόχους πετώντας χαμηλά πάνω από την επιφάνεια του νερού για να αποφεύγουν τα ραντάρ.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο αναχαιτιστής της ουκρανικής εταιρείας General Cherry, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για το «κυνήγι» των Shahed. Ορισμένα από αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν τεχνολογία computer vision για να εντοπίζουν και να «κλειδώνουν» αυτόματα τον στόχο, ενώ άλλα καθοδηγούνται από χειριστές στο έδαφος.
Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται περίπου δώδεκα εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοια συστήματα, είτε με τη μορφή μικρών τετρακόπτερων είτε ως drones σταθερής πτέρυγας. Το βασικό πλεονέκτημά τους είναι η δυνατότητα μαζικής παραγωγής με χαμηλό κόστος.
Η ουκρανική αεράμυνα αντιμετωπίζει νέα πρόκληση από τα jet-powered drones Geran-3, που κατασκευάζονται πλέον στη Ρωσία. Τα drones αυτά μπορούν να πετούν με ταχύτητα άνω των 550 χιλιομέτρων την ώρα και μέχρι στιγμής το Κίεβο δεν έχει βρει αποτελεσματικό τρόπο για την αναχαίτισή τους.
Τα ιρανικά Shahed θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μια σχετικά περιορισμένη απειλή και σε πολλές περιπτώσεις δεν κρίνονταν άξια αναχαίτισης με ακριβούς πυραύλους. Η χαμηλή τιμή τους και η απλή τεχνολογία τους τα κατέτασσαν για καιρό στην κατηγορία των «ενοχλητικών», αλλά όχι στρατηγικά επικίνδυνων οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, ορισμένα περιστατικά έχουν δείξει ότι μπορούν να προκαλέσουν πραγματικές ζημιές. Βίντεο που κυκλοφόρησε το Σάββατο έδειξε Shahed να καταστρέφει δορυφορική κεραία σε αμερικανική ναυτική βάση στη Μανάμα του Μπαχρέιν.
«Το γεγονός ότι τα Shahed καταφέρνουν να περνούν την άμυνα –και να πλήττουν μια στρατιωτική βάση που λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή– είναι εντυπωσιακό», δήλωσε πρόσωπο που έχει υπηρετήσει στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέιν.
