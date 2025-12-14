Όλες τα σημαντικά για το Ηράκλειο θέματα, στη εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Δεκέμβριος συνεχίζεται με σημαντικές εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, αλλά και στο αύριο του Δήμου μας (δηλαδή, στη μελλοντική καθημερινότητα).

Μεταξύ άλλων, τις αθλητικές μας υποδομές, την αντιμετώπιση της λειψυδρίας με τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων, την αντικατάσταση 1.000 φωτιστικών σωμάτων και 5.300 λαμπτήρων, την ανάδειξη του κόλπου του Δερματά, την ανάπλαση στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και αρκετά ακόμα.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Οι αθλητικές υποδομές του Δήμου μας στο επίκεντρο συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού

Συναντήθηκα στην Αθήνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με τον οποίο συζητήσαμε τις ανάγκες των μεγάλων αθλητικών υποδομών του Ηρακλείου που βρίσκονται στην ευθύνη του Δήμου μας.

Με τη συμμετοχή των Αντιδημάρχων, Άθλησης & Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη και Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη και του Διευθυντή του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, Δημήτρη Κοντού, παρουσιάσαμε τα δεδομένα και τις ανάγκες. Όπως συμφωνήθηκε, με πρωτοβουλία του Υπουργού θα υπάρξει άμεσα συνέχεια, εντός του Δεκεμβρίου, ώστε να συγκεκριμενοποιήσουμε τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας.

🔘 Η λειψυδρία και η χρηματοδότηση απαιτούμενων έργων στο επίκεντρο παρέμβασής μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Τα δεδομένα από το μέτωπο της λειψυδρίας από την παρατεταμένη ανομβρία συνεχίζουν να προβληματίζουν. Όπως θα θυμάστε, η Δημοτική μας Αρχή έχει ενεργοποιήσει από το 2024 όλες τις διαθέσιμες γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΗ για την ομαλή υδροδότηση του Ηρακλείου και έχει προχωρήσει σε προμελέτη για την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού ποταμού. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί.

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη περίπου 2.250 κ.μ. νερού/ώρα και από το Φράγμα του Αποσελέμη, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 400 κ.μ. νερού/ώρα τη θερινή περίοδο. Ωστόσο, η παρατεταμένη ξηρασία, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου, έχει σχεδόν εκμηδενίσει τις διαθέσιμες ποσότητες του ταμιευτήρα.

Τα διαθέσιμα κυβικά νερού είναι μόλις 900.000 και επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2026. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης που διαχειρίζεται το φράγμα, αν δεν υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις τους επόμενους δυο-τρεις μήνες η λειτουργία του διυλιστηρίου θα σταματήσει την 1η Μαρτίου 2026. Γεγονός που θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην υδροδότηση και του Ηρακλείου.

Για τους λόγους αυτούς, ζητήσαμε με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

1. Την κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

2. Τη συνδρομή του Υπουργείου στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που αναμένεται να υπάρξει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

3. Τη χρηματοδότηση των έργων που θα απαιτηθούν.

Το ζήτημα της επαρκούς και σταθερής υδροδότησης είναι μείζον και αφορά όλη την Κρήτη. Απαιτείται ουσιαστική προσπάθεια εξοικονόμησης απ’ όλους και, κυρίως, έργα για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του νησιού μας που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.

🔘 Ξεκίνησε η αντικατάσταση 1.000 φωτιστικών σωμάτων και 5.300 λαμπτήρων στο Δήμο Ηρακλείου

Υλοποιώντας τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας, ξεκινήσαμε την αντικατάσταση 1.000 φωτιστικών σωμάτων και 5.300 λαμπτήρων στο Δήμο μας.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και στελέχη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού, παρακολουθήσαμε τις πρώτες εργασίες αντικατάστασης στο δυτικό τμήμα της λ. 62 Μαρτύρων, οι οποίες θα συνεχιστούν σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου.

Αυτή η κίνηση έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων αντικαταστάσεων φωτιστικών (Γιαμαλάκη, Αγίου Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, πλατεία Κορνάρου, από Καπετανάκειο μέχρι πλατεία Ελευθερίας κ.α.) και μαζί με την ενίσχυση της Υπηρεσίας με συμβασιούχους εργαζόμενους, συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού προβλήματος.

Δεν είναι εύκολη υπόθεση, στο Ηράκλειο υπάρχουν πολλές χιλιάδες φωτιστικά που μετράνε τέσσερις και πέντε δεκαετίες λειτουργίας και τα προβλήματά τους είναι δυσεπίλυτα. Όμως, στις προτεραιότητές μας παραμένει η βελτίωση του δημοτικού φωτισμού και η επιτάχυνση των χρόνων ανταπόκρισης στις καθημερινές βλάβες και στα αιτήματα των Δημοτών.

🔘 Ένα βήμα πιο κοντά η ανάδειξη του κόλπου του Δερματά

Ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής παρέμβασης στον κόλπο του Δερματά, ολοκληρώθηκε: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εγκρίνοντας την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

Αυτό το έργο το έχουμε χαρακτηρίσει στην αναθεωρημένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας ως εμβληματικό, ως έργο στρατηγικής σημασίας και το έχουμε εντάξει και στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.

Θυμίζω ότι είναι ένα έργο σωστικό για τα Τείχη, το οποίο θα αποδώσει και μια διπλή αστική παραλία στην απόληψη της συνοικίας της Αγίας Τριάδας:

Την παραλία του κόλπου του Δερματά μήκους 210 μ. και την παραλία στα δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μήκους 170 μ., με βάθος περίπου στα 30 μ.. Μπροστά από την κάθε παραλία θα υπάρχουν δύο ύφαλοι κυματοθραύστες, μήκους 250 και 200 μ. αντίστοιχα και παράλληλα, θα προστατευτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς με την τοποθέτηση φυσικών υφάλων.

Επίσης, συναρθρώνεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό μας για το παραλιακό μέτωπο στο κομμάτι που περικλείεται από τα Τείχη, μαζί με:

1. Τα Νεώρια, που στο σύνολό τους έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, με προϋπολογισμό 10.100.000 ευρώ στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ του Δήμου μας.

2. Την ανάπλαση της πλατείας 18 Άγγλων

3. Τη στερέωση και στατική αποκατάσταση του παράκτιου τείχους (Μπεντενάκι), έργο επίσης ενταγμένο στη ΣΒΑΑ με προϋπολογισμό 2.342.500 ευρώ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.

Όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για έργα που θα αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία μιας μεγάλης περιοχής και ταυτόχρονα θα προστατέψουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.

🔘 Άνοιξε ο δρόμος για την ανάπλαση στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου

Μια ιδιαίτερα σημαντική αστική ανάπλαση μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, έπειτα από την έγκριση της πρότασής μας για τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στην περιοχή του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση στις οδούς Πλούτωνος, παρ. Πλούτωνος και Βερμίου, που αποτελούσε προτεραιότητά μας αλλά και πάγιο αίτημα των κατοίκων. Με την τροποποίηση θα αποδοθεί ένας χώρος πρασίνου αντίστοιχος του πάρκου Γεωργιάδη σε τμήμα του κοιμητηρίου που δεν χρησιμοποιείται και αυλή, επιτέλους, για το 16ο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης, θα βελτιωθεί η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις στάθμευσης.

Αυτή η παρέμβαση έχει όμως ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό: Είναι η πρώτη μελέτη τροποποίησης Σχεδίου Πόλης που εκπονείται από την ίδια την Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου μας. Είναι η απόδειξη ότι μπορούμε, αν θέλουμε, αν έχουμε τη σωστή προτεραιοποίηση, αν στοχεύσουμε σωστά και συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας.

Θέλω για αυτό τον λόγο να συγχαρώ την Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλλα Αρχοντάκη και τον Προϊστάμενο Πολεοδομικών Μελετών Γιώργο Πολυχρονάκη, που είναι και ο μελετητής, για ένα αποτέλεσμα που ήρθε σε σύντομο χρόνο, άρτιο, πλήρες, με όλες τις παραμέτρους ρυθμισμένες.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας προβλέπουν την προσωπική ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών, τη δημοσιοποίηση μέσω των ΜΜΕ και την ανάρτηση του Σχεδίου στην Πο

λεοδομία για κατάθεση τυχών ενστάσεων και, τέλος, την κατάθεσή του στην Περιφέρεια Κρήτης για την οριστική έγκριση.

Ακόμα, θα βρείτε περισσότερα σχετικά με:

• Μια νέα κοινωνική δομή που δημιουργούμε στον Δήμο μας: Το Δημοτικό Κοινωνικό Κομμωτήριο. Ακόμα κι αν φαίνεται πολυτέλεια το κούρεμα και η κόμμωση, μια καλύτερη προσέγγιση είναι να θεωρήσουμε ότι και αυτό που μπορεί να θεωρηθεί «κάτι παραπάνω», θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνει.

Πρέπει να σας πω από την εμπειρία μου στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, ότι οπότε έγιναν σημειακές δράσεις είχαν τεράστια απήχηση στους ωφελούμενους και αυτό με έκανε κι εμένα να θεωρήσω ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αλλά υπάρχει και η ανταπόκριση στην ανάγκη.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο θα λειτουργεί με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας στον χώρο που λειτουργούσε παλαιότερα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Ο εξοπλισμός του θα είναι χορηγία εταιρείας καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου και σε αυτό θα παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους μέλη του Συνδέσμου Κουρέων – Κομμωτών Καταστηματαρχών Νομού Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε για τη διάθεση προσφοράς.

• Τη συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος με τους Προέδρους των 14 Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της χώρας, όπου συμμετείχα με την ιδιότητα του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ, μαζί με τον Ειδικό Σύμβουλο του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρία Καλογεράκη.

Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Ιωάννης Φουστανάκης, βρέθηκε η ενίσχυση των Φο.Δ.Σ.Α. με εξειδικευμένα στελέχη.

• Τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με το κλείσιμο των Δήμων της χώρας την Τρίτη 16/12, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας μας για την οικονομική ασφυξία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑΗ που μπορούν να κάνουν οι πολίτες μέχρι 31/12.

• Το νέο, συνεχές ωράριο με το οποίο θα λειτουργεί η Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

• Την εκδήλωση «Μνήμες από την πόλη μας, μέσα από το φακό των Αρμενίων» από την Δρ Τακουή Βακιρτζιάν που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των «Μικρών Ιστοριών της Πόλης».

Την εκδήλωση προλόγισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι Στέλα Αρχοντάκη, Γιάννα Καλονάκη και Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, καθώς και πλήθος κόσμου.

• Τις μουσικές επισκέψεις της Φιλαρμονικής μας σε οικισμούς και χωριά του Δήμου μας, υπό τη Διεύθυνση των Αρχιμουσικών Λεωνίδα Τζωρτζάκη και Δέσποινας Σκανδαλάκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025».

• Την εκδήλωση της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και των ΕΛΤΑ, για την παρουσίαση των τεσσάρων επετειακών γραμματόσημων του Ομίλου, ανήμερα της επετείου από την ίδρυσή του πριν από 100 χρόνια, όπου συμμετείχα μαζί με τους Αντιδημάρχους, Άθλησης & Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη και Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη, καθώς και τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλη Βάμβουκα.

• Την εκδήλωση με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από την Άνοια, που διοργάνωσε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Νέας Αλικαρνασσού.

Περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.