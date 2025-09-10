Ολόκληρη η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού και ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στις μεγάλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο Σύνταγμα, καθώς και σε πολλές πόλεις της χώρας.

Μία ανάρτηση της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», μόλις 36 ώρες πριν τις μεγάλες συγκεντρώσεις, αρκούσε για να γεμίσουν από κόσμο οι πλατείες των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, προκειμένου να διαδηλώσουν, ζητώντας απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος.

«Θέλουμε επειγόντως οξυγόνο. Σας καλώ να συσπειρωθούμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας» ανέφερε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

Ευχαριστώντας τους πολίτες που συγκεντρώθηκαν σε κάθε γωνιά του κόσμου, τους κάλεσε «να γίνουμε ξανά μια αγκαλιά, μια φωνή για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει».

«Να σας ευχαριστήσω που καταλαβαίνετε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν αφορά μόνο 56 οικογένειες. Αφορά όλη την κοινωνία, γιατί ο καθένας από εμάς που είμαστε στις πλατείες και τους δρόμους σήμερα, θα μπορούσε να είναι επιβάτης σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο.

Το δικαίωμα για ασφαλή μετακίνηση με κάθε δημόσιο μέσο είναι υποχρέωση του κράτους μας που έχει πληρωθεί με τους φόρους μας» είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Το ίδιο ισχύει και για το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη που ζει σε δημοκρατική χώρα να βιώνει αληθινή δικαιοσύνη. Να είναι σίγουρος ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς ξεπλύματα ευθυνών για πολιτικούς που μέσα από την ασυλία θα ξεφεύγουν και θα συνεχίσουν τα εγκλήματα εναντίον όλων μας.

Βγήκαμε λοιπόν στους δρόμους για να πούμε ότι η ασυλία και το ακαταδίωκτο είναι αντίθετα με την πραγματική δημοκρατία και μη συμβατά με τα συμφέροντα της κοινωνίας μας» πρόσθεσε.