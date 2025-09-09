«Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τον Ηλία Παλιουδάκη στο Δελφινάριο

Στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τον Ηλία Παλιουδάκη στο θέατρο Δελφινάριο, σε μια ξεχωριστή μουσική γιορτή γεμάτη Ελλάδα!

Μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη και τον πλούτο της ελληνικής μουσικής. Μια βραδιά, που υπόσχεται να ενώσει όλη την Ελλάδα σε μια μεγάλη αγκαλιά!

Με παρουσιαστή τον μοναδικό Μάρκο Σεφερλή και τραγουδιστή τον εξαιρετικό Ηλία Παλιουδάκη, η σκηνή του Δελφιναρίου γεμίζει με μελωδίες και ρυθμούς από κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Η παράσταση «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά» ταξιδεύει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη ρυθμό, συγκίνηση και κέφι, μέσα από τραγούδια που ενώνουν καρδιές, μνήμες και παραδόσεις. Τραγούδια που αγαπήσαμε:

• Δημοτικά και παραδοσιακά

• Νησιώτικα που μυρίζουν θάλασσα και καλοκαίρι

• Κρητικά με τη λεβεντιά της λύρας

• Ποντιακά με το πάθος και τη δύναμη του κεμεντζέ

• Τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών που έχουν μείνει ανεξίτηλα στον χρόνο και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στον χώρο της Παγκόσμιας Μουσικής.

Ο Μάρκος Σεφερλής, με το χιούμορ, την ενέργεια και τη μοναδική του επικοινωνία με το κοινό, θα δώσει τον δικό του ξεχωριστό παλμό στην παρουσίαση, ενώ ο Ηλίας Παλιουδάκης με τη ζεστή φωνή και την ερμηνευτική του δύναμη θα μας παρασύρει σε ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια, που όλοι ξέρουμε και τραγουδάμε.

Μαζί τους χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, που θα αναδείξουν την ελληνική παράδοση και λεβεντιά.

Η παράσταση φιλοδοξεί να αναδείξει την ποικιλομορφία της ελληνικής μουσικής, αλλά και να υπενθυμίσει τον ενωτικό της χαρακτήρα, συνδέοντας διαφορετικές περιοχές και πολιτισμικά στοιχεία σε μια ενιαία εμπειρία.

Μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και ψυχαγωγίας, με τραγούδια που ενώνουν τις φωνές και τις καρδιές μας.

Τραγούδια που θα φέρουν πιο κοντά μικρούς και μεγάλους. Γιατί η μουσική δεν έχει σύνορα! Η μουσική είναι η γλώσσα που μας ενώνει!

Χώρος: Θέατρο Δελφινάριο

Ημερομηνία: 22 & 29 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 9:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα:

210 4176402 – 210 4176404 – 213 0333157 ή στο more.com

https://www.instagram.com/p/DOLejQvjXyP/