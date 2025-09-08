Η Erini φέρνει το ριζίτικο στο παγκόσμιο μουσικό προσκήνιο

Μια Ελληνίδα καλλιτέχνιδα επαναπροσδιορίζει την ελληνική παράδοση και διεκδικεί θέση στα GRAMMY’s.

Η Erini, ερμηνεύτρια με διεθνή πορεία, έδρα τη Νέα Υόρκη και καταγωγή από την Κρήτη, παρουσιάζει μια σύγχρονη προσέγγιση στο παραδοσιακό ριζίτικο τραγούδι — ένα μουσικό είδος που ιστορικά ερμηνευόταν αποκλειστικά από άντρες.

Το “Σε ψηλό βουνό” της Erini, το οποίο υπεβλήθη φέτος στα GRAMMY Awards, αποτελεί μία νέα εκδοχή του ριζίτικου, με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ανατρεπτική ενορχήστρωση και βαθιά συναισθηματική ερμηνεία. Η φωνή της Erini λειτουργεί σαν ένας ζωντανός διάλογος μεταξύ της παράδοσης και της σύγχρονης τέχνης και γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.

Με την υποβολή του τραγουδιού στα GRAMMY Awards, η καλλιτέχνιδα αναδεικνύει στο διεθνές κοινό στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας της Ελλάδας και της Κρήτης και τοποθετεί την πολιτιστική μας κληρονομιά στην παγκόσμια σκηνή της world music.

Ένα μήνυμα ελευθερίας και ενδυνάμωσης

Πέρα από το μουσικό της όραμα, η Erini μεταφέρει ισχυρούς συμβολισμούς ελευθερίας και γυναικείας ενδυνάμωσης. Εμφανίζεται φορώντας την παραδοσιακή κρητική ανδρική κάπα (καπότα) και διαπραγματεύεται κοινωνικά στερεότυπα – ακόμα και μέσα σε παραδοσιακά, «ανδροκρατούμενα» πολιτισμικά πεδία.

Η πορεία από την Κρήτη μέχρι το Berklee και τα Grammy’s

Η Erini είναι μια νέα, διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια, συνθέτρια, παραγωγός και καθηγήτρια στο Berklee College of Music από το 2019, που κινείται με άνεση ανάμεσα σε πολιτισμούς και μουσικές, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αφετηρία της αξιοσημείωτης πορείας της ήταν η αγαπημένη της Κρήτη ενώ στο ενεργητικό της μετρά ήδη σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες, όπως οι βραβευμένοι με Grammy Danilo Perez, Terri Lyne Carrington, Luciana Souza και Eugene Friesen, αλλά και ο Daniel Hope μεταξύ άλλων.

Έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο Panama Jazz Festival,London Jazz Festival, Ronnie Scott’s, TD Garden, Abbey Road Studios κ.α..

Έχει παραδώσει σεμινάρια σε παγκοσμίου φήμης πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Princeton. Το 2023 επιλέχθηκε ως Official Showcase από τον διεθνή θεσμό της WOMEX και έχει τραγουδήσει στα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της Κίνας (Hunan TV & BRTV). Έχει λάβει βραβεία από το New Music USA, από το Greek America Foundation (βραβείο “40 under 40”), και από τοMassachusetts Cultural Council (βραβείο Παραδοσιακών Τεχνών).

Είναι κριτής χορωδιών στο FDF και συνιδρύτρια του οργανισμού Avlés. Το άλμπουμ της “Φως” που παρουσιάζει με συναυλίες σε όλον τον κόσμο κυκλοφόρησε το 2024.

Διαθέσιμο στο YouTube: Πατήστε εδώ για να το ακούσετε

