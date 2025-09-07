Πολιτικά Κρήτης

Λευτέρης Αυγενάκης «Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό”

Σήμερα, το Ηράκλειο τιμά την Ημέρα Εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των ελλήνων της μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Συμπληρώνονται χρόνια από τότε που ο Ελληνισμός της Ιωνίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας, της Σμύρνης και κάθε γωνιάς της Μικράς Ασίας βίωσε τη βαρβαρότητα και την τραγωδία του ξεριζωμού. Χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν από τη θηριωδία του τουρκικού καθεστώτος, οικογένειες διαλύθηκαν, πόλεις και χωριά παραδόθηκαν στις φλόγες.

Κι όμως, μέσα από τις στάχτες εκείνης της καταστροφής, οι Μικρασιάτες με τη δύναμη, την πίστη και τον πολιτισμό τους, ρίζωσαν ξανά στην Ελλάδα και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της νεότερης πατρίδας μας.

Σήμερα, σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό και υπόσχεση:
Δεν ξεχνάμε.
Δεν παραχαράσσουμε την Ιστορία.
Δεν αφήνουμε τις θυσίες και τα δεινά των προγόνων μας να σβήσουν στη λήθη.

Η μνήμη τους είναι χρέος.
Η θυσία τους, φάρος για τις επόμενες γενιές.»

Προηγούμενο άρθρο
Ολική έκλειψη Σελήνης: Πότε ξεκινάει, ορατό και στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
