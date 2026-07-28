Ολοκληρώθηκε η Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη.

Μέσα σε κλίμα χαράς και δημιουργίας ολοκληρώθηκε η Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 17 έως 26 Ιουλίου 2026 και φιλοξένησε περίπου 90 κορίτσια Δημοτικού και Γυμνασίου στις εγκαταστάσεις της Ανώπολης.

Αρχηγός της κατασκηνωτικής περιόδου ήταν η κ. Βασιλική Αθανασιάδου-Πετράκη και Υπαρχηγός η κ. Ελένη Τσαγκαράκη, πλαισιωμένες από άξια στελέχη, ομαδάρχισσες και εθελοντές, οι οποίοι με αγάπη, υπευθυνότητα και εκκλησιαστικό φρόνημα διακόνησαν το έργο της κατασκήνωσης.

Κεντρικό θέμα της φετινής περιόδου για τα κορίτσια όπως και για τα αγόρια ήταν:

«Οι εν Κρήτη διαλάμψαντες Άγιοι – Από τον Απόστολο Τίτο έως σήμερα».

Μέσα από καθημερινές ομιλίες, βιωματικές δράσεις, εργαστήρια, θεατρικά δρώμενα, ομαδικά παιχνίδια και λατρευτικές συνάξεις, οι κατασκηνώτριες γνώρισαν τη μεγάλη αγιολογική παράδοση της Κρήτης, ανακάλυψαν τη διαχρονική επικαιρότητα των Αγίων της Εκκλησίας μας και διδάχθηκαν ότι η αγιότητα αποτελεί ζωντανή πρόσκληση για κάθε άνθρωπο.

Η έναρξη της περιόδου πραγματοποιήθηκε με την τέλεση του Αγιασμού από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο, Διευθυντή της Κατασκήνωσης, ο οποίος μετέφερε στα παιδιά τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, επισημαίνοντας η συμμετοχή τους να αποτελέσει αφορμή πνευματικής προόδου και καλλιέργειας της αδελφοσύνης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκήνωσης τα παιδιά συμμετείχαν καθημερινά στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, δημιουργικά εργαστήρια, εκδρομές και ψυχαγωγικά προγράμματα, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες, νέες φιλίες και όμορφες αναμνήσεις.

Σταθμός στην κατασκηνωτική περίοδο υπήρξε η καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του εκπροσώπου του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μετοχιανάκη, Γραμματέως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ο π. Γεώργιος μετέφερε στις κατασκηνώτριες, στα στελέχη και στους γονείς την πατρική αγάπη και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της κατασκήνωσης και για το σπουδαίο ποιμαντικό έργο που επιτελείται διαχρονικά μέσα από τον θεσμό των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων.

Παράλληλα, συνεχάρη τον Διευθυντή της Κατασκήνωσης, τους αρχηγούς, τα στελέχη και όλους τους εθελοντές για την ανιδιοτελή προσφορά τους, υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία επενδύει στη νέα γενιά, προσφέροντας στα παιδιά έναν χώρο όπου καλλιεργούνται η πίστη, η αγάπη, η συνεργασία, ο σεβασμός και η κοινωνικότητα.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της Β΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου και ιδιαιτέρως προς τα στελέχη, τους εθελοντές, τους συνεργάτες και τους γονείς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

Οι κατασκηνωτικές δράσεις στην Ανώπολη συνεχίζονται με τις δύο τελευταίες περιόδους του φετινού προγράμματος:

18–23 Αυγούστου 2026: Κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια Δημοτικού και Γυμνασίου.

25–30 Αυγούστου 2026: Κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια Δημοτικού και Γυμνασίου.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης προσκαλεί τους γονείς να εμπιστευθούν και τις επόμενες κατασκηνωτικές περιόδους, ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της εκκλησιαστικής κατασκήνωσης, σε ένα ασφαλές περιβάλλον αγάπης, δημιουργίας και πνευματικής καλλιέργειας, όπου η χαρά της κοινής ζωής συναντά τη ζωντανή εμπειρία της πίστεως.