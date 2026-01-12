ΑΘΛΗΤΙΚΑSUPER LEAGUEΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: «Να φέρουν ελίτ διαιτητή για το ματς με ΠΑΟΚ ή να το αναβάλουν»

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας την τοποθέτηση διαιτητή υψηλού επιπέδου στο κρίσιμο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Τετάρτη (14/1).

Η τοποθέτηση των Ερυθρόλευκων ήρθε μετά τα σοβαρά διαιτητικά λάθη που σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις Άρη-ΑΕΚ (1-1) στο Βικελίδης και Παναθηναϊκού-Πανσερραϊκού (3-0) στο ΟΑΚΑ. Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την ποιότητα της διαιτησίας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς από τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο αρχιδιαιτητής να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια», τόνισαν οι Πειραιώτες στην ανακοίνωσή τους.

Ο Ολυμπιακός έθεσε ξεκάθαρα τους όρους: «Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Το ματς Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας αναμένεται να διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να είναι τεράστιο.

Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
