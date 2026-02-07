Αναζήτηση
Ολυμπιακός: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 παρουσία Βαγγέλη Μαρινάκη και όλης της ερυθρόλευκης οικογένειας

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2/) το ετήσιο μνημόσυνο της Θύρας 7 και όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της τραγωδίας της 8ης Φεβρουαρίου του 1981.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου του 2026 συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία στην αθλητική ζωή της Ελλάδας. 21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους στα σκαλιά της Θύρας 7 στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου είχαν πάει για να δουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα. Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, οι ομάδες, οικογένειες και φίλοι των θυμάτων αλλά και πλήθος κόσμου, τίμησε τους 21 αδικοχαμένους φιλάθλους μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» βρέθηκε σύσσωμη η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους παίκτες της ομάδας να αφήνουν ένα λουλούδι στο μνημείο.

Κάτι ανάλογο έκανε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να δίνουν το «παρών» και να τιμούν τα θύματα.

Εκτός από όλα τα τμήματα του συλλόγου, πλήθος κόσμου δήλωσε «παρών» για να τιμήσει τη μνήμη των 21 αθώων ψυχών.

