Τελεσίγραφο 48 ωρών από το υπ. Παιδείας για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Πέντε κρίσιμα ερωτήματα

Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών για οργανωμένη επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων, τραυματισμό αστυνομικού, φθορές σε οχήματα και έρευνα για πιθανή εμπλοκή φοιτητών στα επεισόδια.
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τις Πρυτανικές Αρχές να αποδίδουν την ένταση σε οργανωμένη επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων κατά των αστυνομικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΑΠΘ, άτομα εκτός του πανεπιστημιακού campus, σε συνεργασία με ομοϊδεάτες τους που βρίσκονταν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι το κτίριο ήταν ανοικτό λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων και επιτέθηκαν σε δυνάμεις της Αστυνομίας. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.
Οι Πρυτανικές Αρχές διευκρινίζουν παράλληλα ότι τα δημοσιεύματα περί χορήγησης άδειας για τη διοργάνωση πάρτι εντός της Σχολής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Όπως επισημαίνεται, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. διερευνάται το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια.
Στο μεταξύ, σαφές τελεσίγραφο 48 ωρών απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας προς τις πρυτανικές αρχές του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά τα σοβαρά επεισόδια.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καταδικάζει «απερίφραστα» τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν «σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο» και ζητά άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Ιδρύματος, καθώς και από τις αστυνομικές αρχές.
Η κυβέρνηση ζητά αναλυτική αποτύπωση ενεργειών και ευθυνών, προειδοποιώντας ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, χωρίς καμία εξαίρεση.
Πέντε κρίσιμα ερωτήματα στο μικροσκόπιο
Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας τίθενται πέντε ερωτήματα-κλειδιά:
-
αν ήταν σε γνώση του Πανεπιστημίου η διεξαγωγή της εκδήλωσης,
-
αν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα και αν δόθηκε άδεια,
-
ποιος ήταν ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης,
-
ποια ήταν τα ακριβή περιστατικά και η έκταση των επεισοδίων,
-
αν και σε ποιον βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.