ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση με τον Ζερβό στην εξεταστική

Αρνείται να απαντήσει για τους διαλόγους “φωτιά” ο πρώην αντιπροέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ένταση στην εξεταστική επιτροπή κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβού, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους διαλόγους της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Αν και ο ίδιος στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε σχετικά πως τα όσα κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ, «ενδεχομένως να ειπώθηκαν κάποια πράγματα που αποπροσανατολίζουν την αλήθεια και δεν με εκφράζουν στο πλαίσιο της καθημερινής πίεσης από ανθρώπους που αγωνιούν», ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις για τις συνομιλίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης προκαλώντας την οξύτατη αντίδρασή του.
Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ διάβασε διαλόγους όπου φέρεται ο μάρτυρας να διαβεβαιώνει συνομιλητή του πως θα καθυστερήσει ελέγχους και πως θα μοιραστούν βοσκοτοπικά δικαιώματα, ρωτώντας τον «τι αλισβερίσι είναι αυτό που μιλάτε με γρύλλους και μοιράζετε στρέμματα σαν τσιφλίκια;», με τον ίδιο να απαντά πως δεν γνωρίζει για τις συνομιλίες και να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, κάτι που σύμφωνα με την αντιπολίτευση δεν υφίσταται καθώς δεν είναι κατηγορούμενος.
Ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε να διακοπεί η συνεδρίαση ώστε να ενημερωθεί σχετικά ο μάρτυρας, καταγγέλλοντας το προεδρείο πως επέτρεψε τον ευτελισμό της διαδικασίας. «Το δικαίωμα της σιωπής παρέχεται σε όσους έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Ο μάρτυρας είπε δεν γνωρίζω, όχι δεν αμφισβητώ τις συνομιλίες. Στους βουλευτές της ΝΔ είναι μάρτυρας και στους άλλους επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Δεν νοείτε αλλά κάρτ κατάθεση», σχολίασε σκωπτικά.
Λίγο πριν, ο Λευτέρης Ζερβός είχε απαντήσει στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, πως δεν είχε αρμοδιότητα να εμποδίσει ή να καθυστερήσει ελέγχους, πως δεν παρενέβη ποτέ ώστε να λάβουν συγγενικά τους πρόσωπα επιδοτήσεις, ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Λευτέρη Αυγενάκη πριν τοποθετηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως μιλούσε με τον επονομαζόμενο «χασάπη» στο πλαίσιο των επαφών που είχε με αγροτοσυνδικαλιστές για τα θέματα του Οργανισμού.
Η ευρωπαία εισαγγελέας στο διαβιβαστικό της δικογραφίας περιγράφει τον Λευτέρη Ζερβό ως προσωπική επιλογή του Λευτέρη Αυγενάκη που συνομιλεί καθημερινά, κυρίως με Κρητικούς, για θέματα ενισχύσεων και ελέγχων. Σε μια από τις συνομιλίες που έχει καταγραφεί και εμπεριέχεται στην δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να απαντά σε κτηνοτρόφο που τον ρωτά για επερχόμενο έλεγχο πως «ήταν μία καταγγελία που είχε γίνει και την είχαμε κρύψει με τον Αυγενάκη 7-8 μήνες», ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης κατά πληροφορίες σε συνομιλία με άγνωστο συνομιλητή κατονομάζει τον Λευτέρη Ζερβό ως έναν από αυτούς που πλήρωσαν όλα τα ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί από την Εισαγγελία.
Πηγή: dnews.gr
