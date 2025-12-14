ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 15 από τους 16 συλληφθέντες στην Κρήτη

Στο κτίριο όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτασαν νωρίς το πρωί οι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Στο κτίριο όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτασαν νωρίς το πρωί οι 15 από τους 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται για το σκάνδαλο είσπραξης των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν νωρίς το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου βρίσκεται ο ευρωπαίος εισαγγελέας, μέσω των συνηγόρων τους αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Οι συλληφθέντες από τις Αρχάνες και το Ηράκλειο Κρήτης αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστηρίζουν πως είναι ένα κατηγορητήριο που πρόκειται να καταπέσει.

Στην ογκώδη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται συνολικά 16 άτομα που φέρεται να δρούσαν για έξι χρόνια, από το 2019 έως το 2025. Αυτό στο οποίο επιμένουν οι συνήγοροί τους είναι ότι οι εντολείς τους αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις

κατηγορίες που τους αποδίδονται και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα κατηγορητήριο το οποίο θα αποδομηθεί στην πορεία, ότι πρόκειται για ένα οικονομικό έγκλημα και ότι οι πράξεις και οι ενέργειες των συλληφθέντων η, δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 26 άτομα, ενώ ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται απεβίωσε το 2024.